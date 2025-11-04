Qué se sabe del show de AC/DC en River: fecha y entradas

Tras la confirmación de la banda en Instagram, AC/DC regresa a la Argentina en marzo para presentarse en el estadio River Plate. Este evento forma parte de su gira mundial POWER UP TOUR, una gira que los fanáticos del grupo esperan ansiosamente para revivir la energía de sus presentaciones en vivo.

Todos los detalles del show

AC/DC se presentará en el Monumental el 23 de marzo, para ofrecer un recital que promociona su álbum más reciente, el cual alcanzó el primer puesto en ventas en 21 países. La gira incluye 21 fechas en ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá. Este tour representa un hito para la banda y sus fans, quienes esperan con gran entusiasmo cada presentación.

La banda telonera de AC/DC será The Pretty Reckless, liderada por la cantante y actriz Taylor Momsen. Esta banda agregará un toque especial al evento y promete una presentación memorable.

Cuando salen a la venta las entradas para ver a AC/DC

La venta de entradas para el show de AC/DC en River Plate comenzará el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana. La productora DF Entertaiment informó que los tickets estarán disponibles a través del sitio AllAccess. No habrá una etapa de preventa exclusiva, por lo tanto, los fanáticos deben estar atentos para asegurar su lugar en este esperado evento.

Pasos para la compra online

Para adquirir las entradas del show de AC/DC, se deben seguir los siguientes pasos a través de AllAccess:

Ingresar a AllAccess : se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes de comenzar el proceso de compra.

: se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes de comenzar el proceso de compra. Seleccionar el show de AC/DC : buscar el evento “AC/DC POWER UP TOUR”.

: buscar el evento “AC/DC POWER UP TOUR”. Indicar la cantidad de entradas : seleccionar el tipo de entrada según la ubicación deseada en el estadio y la cantidad de tickets (máximo cuatro por usuario).

: seleccionar el tipo de entrada según la ubicación deseada en el estadio y la cantidad de tickets (máximo cuatro por usuario). Elegir el medio de pago : se aceptarán tarjetas de crédito o débito Visa, American Express, Master y Cabal, tanto nacionales como internacionales.

: se aceptarán tarjetas de crédito o débito Visa, American Express, Master y Cabal, tanto nacionales como internacionales. Verificar las entradas: una vez finalizada la compra, AllAccess enviará un correo electrónico con la confirmación del pago.

Verificación de compra

Después de adquirir las entradas, es necesario realizar una verificación de compra. Este procedimiento valida la identidad del titular de la tarjeta utilizada para confirmar los tickets.

La validación de la entrada se realiza mediante un código de validación que estará disponible desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del evento. Se debe ingresar este código de 6 dígitos (que aparecerá en el resumen de la tarjeta utilizada) dentro de los 10 días posteriores a la compra, que puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Una vez completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra, si no se verifica la compra, se dará de baja.

La última visita de AC/DC a la Argentina fue hace 16 años John Raptis

La última visita de AC/DC a la Argentina

La última presentación de AC/DC en Argentina fue hace 16 años, durante su gira Black Ice Tour. En esa ocasión, reunieron a unos 200.000 fanáticos en el mismo estadio de River Plate. Aquel show fue grabado y posteriormente lanzado como un documental. Los seguidores de la banda recuerdan con cariño esa noche y esperan revivir la misma emoción en este nuevo encuentro.

