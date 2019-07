Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 15:24

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan ante la Justicia estadounidense y cada uno propone artillería pesada en sus respectivas defensas. El actor le reclama a su ex 50 millones de dólares por difamación, en un proceso de divorcio a todas luces áspero, y del que no pudieron escapar celebridades como James Franco y Elon Musk . ¿Cuál es su relación con la causa? Vamos por partes.

Recordemos que Amber Heard denunció a Depp por violencia de género, y lo hizo publicando imágenes de los golpes recibidos, lo que desató una febril pelea mediática. El actor de Piratas del Caribe respondió diciendo que todo era mentira y maquillaje para ensuciar su nombre, y ella volvió a la carga con una extensa cara publicada en The Washington Post en la que, sin nombrarlo, contaba los episodios de violencia que había sufrido a manos suyas. La demanda por difamación no tardó en llegar y ahora es tiempo de presentar pruebas a la Justicia.

Según explica el medio estadounidense Page Six, los abogados de Johnny Depp citaron al actor James Franco, colega de Heard, porque según un registro de cámaras de seguridad, ambos se vieron al día siguiente de la golpiza que denunció haber sufrido Amber, que dinamitó el fin de la relación. Según los abogados del actor, su testimonio confirmaría que al actriz no tenía golpes en la cara. Las imágenes fueron tomadas en un ascensor el 22 de mayo de 2016, y se dieron a conocer en el sitio The Blast: se ve a Heard bajando hasta el estacionamiento y volver a entrar al ascensor acompañada por Franco, con quien por entonces rodaba una película. En el video se evidencia que ambos conocen la existencia y la ubicación de la cámara de seguridad en el ascensor, ya que evitan mostrar su rostro abiertamente, se acercan, siempre con la cabeza gacha, ocultando sus rostros.

La pareja había estado casada 15 meses. En agosto del 2016 se concretó el divorcio. Heard nunca cambió su testimonio y sostuvo en todo momento, incluso hasta esta instancia que fue víctima de golpes. Recientemente, en una demanda judicial, explicó que Depp"se convertía en una persona totalmente diferente, a menudo delirante y violenta" , y dijo que la "abofeteó con fuerza". "Comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco", relató también. "Me lanzó una silla, me gritó y se burló de mí gritando el nombre de James Franco", agregó.

Según los abogados del actor todas esas declaraciones de la actriz "forman parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para que la señora Heard avanzara en su carrera".

Por otro lado, Johnny Depp también aseguró que Amber le fue infiel con Elon Musk, el fundador de Tesla, y es por eso que, según informan medios estadounidenses, el empresario también fue citado a declarar..