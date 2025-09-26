Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el último fin de semana de septiembre

Netflix tiene un gran abanico de contenido para todos sus suscriptores. Terror, suspenso, romance, ciencia ficción y comedia son solo algunos de los géneros que cautivan a los usuarios de todo el mundo; sin embargo, entre tanta opción, elegir qué ver puede parecerse estar en un laberinto sin salida.

En ese sentido, y como se acerca el fin de semana, la plataforma de streaming resuelve aquel problema con el rating de las mejores películas y series.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. El otro París (2025)

Comedia/Romance. Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París (Francia), pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero. Duración: 1 h 47 min. Ver El otro París.

El otro París, tráiler oficial

2. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

3. Y ella dijo quizás (2025)

Romance/Comedia. De Hamburgo a Estambul. Mavi, que se crio en Alemania, descubre que procede de una acaudalada dinastía turca y entra en un mundo de lujos que pone a prueba su relación. Duración: 1 h 45 min. Ver Y ella dijo quizás.

Y ella dijo quizás, tráiler oficial

4. La Mula (2018)

Crimen/Suspenso. Un hombre de 88 con problemas económicos acepta trabajar de transportista de droga para un cartel mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares, pero un agente de la DEA le sigue la pista. Duración: 1 h 57 min. Ver La Mula.

Tráiler oficial de La Mula

5. Hombre en llamas (2004)

Acción/Suspenso. Contratado como guardaespaldas de una niña de nueve años, hija de un rico empresario, un exagente de la CIA se venga de sus captores en México, una ciudad asediada por una ola de secuestros. Duración: 2 h 26 min. Ver Hombres en llamas.

Hombre en llamas, tráiler

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. El refugio atómico (2025)

Suspenso. Ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir dentro de un lujoso búnker. Así, bajo la tierra y sin poder escapar, todos muestran su verdadero rostro y sus secretos más inconfesables. Duración: ocho episodios. Ver El refugio atómico.

El refugio atómico, tráiler oficial

2. La huésped (2025)

Drama. La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa. Duración: 20 episodios. Ver La huésped.

La huésped, tráiler oficial

3. Alice in Borderland 3 (2025)

Drama. La calma se rompe cuando Usagi es secuestrada por un misterioso académico obsesionado con la vida después de la muerte. Arisu debe regresar al Borderland para rescatarla y enfrentarse al nivel Joker del juego. Ver Alice in Borderland 3.

Alice in Borderland 3, tráiler oficial

4. Incontrolables (2025)

Suspenso. Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan. Duración: ocho episodios. Ver Incontrolables.

Incontrolables, tráiler oficial

5. La casa Guinness (2025)

Drama. Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería. Duración: ocho episodios. Ver La casa Guinness.