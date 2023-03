Quentin Tarantino: el vengativo director de cine que prometió “no compartir su fortuna” con su madre

escuchar

Aclamado por la crítica y el público, Quentin Tarantino logró erigirse como uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos. Sin embargo, con 60 años recién cumplidos, el artista no logró superar algunos aspectos del pasado y, desde hace años, se mantiene firme una curiosa decisión que tomó hacia su madre.

A pesar de la genialidad de sus obras, entre las que se destacan Perros de la calle (Reservoir Dogs, 1992), Pulp Fiction (1994), Kill Bill (2003), Bastardos sin gloria (2009) y Los ocho más odiados (2015), y del éxito arrasador que cosecha cada una de ellas, Tarantino no puede olvidar unas palabras que le había dicho su progenitora cuando era joven.

Tarantino y su madre, Connie Zastoupil ladbible.com

Según reveló el realizador cinematográfico en agosto de 2021, durante una charla en The Moment, el podcast de Brian Koppelman, cuando era adolescente, su madre no lo apoyó en su vocación artística y eso lo llevó a decidir que, cuando triunfara en la pantalla grande, no compartiría su fortuna con ella. En este mismo sentido, trascendió que aún mantienen una relación conflictiva.

La frase que quedó marcada para siempre en el corazón de Quentin Tarantino

La infancia de Tarantino fue un tanto atípica. Su madre, Connie Zastoupil, dio a luz a los 16 años y, poco antes de esto, decidió separarse de su marido, Tony Tarantino, el padre del cineasta.

Tal como contó Quentin, su padre le mintió a su madre y, cuando se casaron, le dijo que era estéril. Entonces, al descubrió que estaba embarazada, la invadió el enojo y decidió que criaría a su hijo lejos de su exmarido.

“Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y, en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa m… se acabó!’”, recordó Tarantino.

“Cuando me dijo eso, de esa manera sarcástica, me dije: ‘Muy bien, entonces cuando me convierta en un escritor, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir’”, resaltó.

Quentin Tarantino recordó una anécdota del pasado espinof.com

Si bien el relato del guionista pareciera una historia aislada, él mismo se encargó de dejar en claro que cumplió con su promesa, aunque sí tuvo algún gesto solidario hacia ella. “La ayudé una sola vez con un problema de impuestos que tuvo, pero no hubo casa ni auto”, sentenció Tarantino.

La anécdota, que parecía ser simplemente eso, dejó marcado para siempre al artista, quien no dudó en lanzar una máxima al respecto: “Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”.

¿Qué dijo la madre de Tarantino?

Quentin Tarantino es uno de los directores de cine más galardonados

A los pocos días de que Quentin revelara esa situación y su decisión al respecto, la madre del cineasta rompió el silencio y decidió responder los comentarios a través de un comunicado publicado en USA Today.

“Con respecto a mi hijo Quentin, lo apoyo, estoy orgullosa de él y lo amo a él y a su nueva familia en crecimiento”, indicó la mujer. “Me dio una gran alegría bailar en su boda y recibir la noticia del nacimiento de mi nieto Leo [en referencia al primer hijo de Tarantino, quien nació en 2020]”.

A su vez, Zastoupil reflexionó que es fácil que los comentarios de los podcasts “giren y se vuelvan virales sin un contexto completo” y aclaró que ella “no desea participar en este lascivo frenesí de los medios transaccionales”.

LA NACION