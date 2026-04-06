Quién es Alejo Igoa, el youtuber argentino que no para de romper récords

Este fin de semana Alejo Igoa obtuvo dos Récord Guinness por tener el canal de YouTube más grande del mundo en español tras superar los 110 millones de seguidores. De esa forma, se conviertió en el youtuber más importante de América Latina y se ubica en los creadores de contenidos más vistos en la plataforma de Google, detrás de Mr. Beast.

Alejo Igoar recibió dos Récord Guinness después de superar los 110 millones de suscriptores

El argentino recibió estos reconocimientos este domingo 5 de abril, en el contexto de su show en el Movistar Arena, donde hizo siete fechas, todas agotadas. Una representante oficial del reconocido libro que recolecta récords mundiales subió al escenario para darle las placas por “el canal de YouTube más grande del mundo en español” y “el canal de YouTube más grande del mundo en español”. Compartió este momento con cientos de sus seguidores, que mayormente son niños. “Encima dice que es de Argentina. ¡Lo tenemos nosotros!“, celebró Igoa.

Esta celebridad de internet popular crea videos entretenidos de retos, desafíos y aventuras extremas. Sus contenidos suelen incluir challenges divertidos como juegos de escondidas o pruebas de resistencia. Normalmente se lo puede ver acompañado de algunos de sus amigos y colaboradores con quienes lleva a cabo estos desafíos, como es el caso de Asbel, Kevin y Delfín.

En uno de sus videos más destacados se lo puede ver encerrado en una caja que se llena de agua y tiene que encontrar entre 100 botones, el que lo deje escapar de allí. Este tiene unas 129 millones de visualizaciones, el más visto de su canal.

Alejo Igoa - 100 Botones Misteriosos Debajo del Agua, Solo 1 para Escapar !!

También tiene mucha presencia en otras redes sociales. En Instagram ya suma 13 millones de seguidores, donde comparte fotos de sus reconocimientos y viajes. En tanto, en TikTok tiene 6.3 millones de seguidores, pero en su biografía señala que “no usa mucho” esa plataforma.

Alejo Igoa nació el 23 de agosto de 1996 en Posadas, Misiones. Creció en Concepción de la Sierra, un pueblo con tan solo 6000 habitantes. Sufrió bullying durante su infancia, lo que lo llevó a considerarse “introvertido”.

Sin embargo, esto no frenó su ambición. Según una entrevista que dio a la revista Forbes, con solo 13 años Alejo aprendió de forma autodidactica a programar y diseñar, lo que lo llevó a trabar en foros internacionales para vender logos y configurar sitios web. “Como no tenía tarjeta ni cuenta bancaria, usaba ese dinero digital para comprar gadgets en China o semillas de plantas carnívoras por eBay”, recordó. Esa experiencia lo ayudó a luego emprender y monetizar su canal de YouTube.

A los 17 años arrancó la carrera de arquitectura en Rosario, pero ese mismo año decidió dejarla para probar suerte como youtuber, una industria millonaria hoy en día, pero que en 2014 no era facil conseguir rentabilidad. Lo hizo con una cámara que compró con mucho esfuerzo de su familia. Además, se mudó a Buenos Aires con lo justo para probar suerte. "Me arriesgué y se fueron dando las cosas, se empezaron a contactar algunas marcas y empecé a generar ingresos”, señaló.

Alejo Igoa y sus copañeros consiguieron el botón de diamante rojo en YouTube por alcanzar los 100 millones de suscriptores en febrero Instagram

Empezó él solo con el emprendimiento hasta alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Ahora cuenta con una estructura de 40 personas con base en Panamá, donde tiene oficinas y estudios de grabación masivos. Hace tan solo unas semanas recibió el botón de diamante rojo de YouTube por los 100 millones de seguidores, pero no para de superarse día a día.