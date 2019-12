Camille Rowe. Crédito: Instagram

6 de diciembre de 2019 • 18:01

"Es todo sobre tener sexo y estar triste", fue la respuesta de Harry Styles cuando un cronista de la revista Rolling Stone le preguntó de qué iba su segundo álbum ( Fine Line, que sale el 13 de diciembre).

Lo de "tener sexo" es entendible -nadie se imagina al ex One Direction con una vida sexual poco nutrida. Pero la parte de "estar triste" resultó un poco más llamativa. Hasta que se hizo evidente, que la inspiración para esta nueva obra tiene nombre y apellido: Camille Rowe.

La joven que le rompió el corazón al rompecorazones es una modelo exitosa que empezó trabajando para Louis Vuitton y siguió con marcas como Dior, Chloé, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, Gap, H&M. Desde 2016, también es modelo de Victoria's Secret.

Es francesa y tiene 33 años (unos cuantos más que Harry, que tiene 25) pero por su cara angelical, tranquilamente podría pasar por una chica de 20. Además de su gracia natural, es dueña de un impecable estilo para vestirse.

Conoció al cantante británico a través de su amiga en común, la modelo y escritora Alexa Chung. Y estuvieron juntos por un año. Además del estilo, ambos comparten otra pasión: la actuación.

Rowe está incursionando en ese mundo y ya cuenta con dos experiencias en su haber: un protagónico en la película francesa One Day Will Come y una participación en el videoclip de la canción Call Me Back, de The Strokes.

Hija de padre francés y madre estadounidense, Rowe creció entre Ville-d'Avray, Nueva York y California. A los 18 años, fue descubierta por un productor en un café de París. A partir de allí no paró de trabajar y moverse. En esa vorágine conoció a Styles, quien también mantiene un ritmo de vida frenético.

Probablemente sus cargadas agendas fueron una de las razones de su ruptura. No mucho se sabe al respecto, ya que ambos son muy discretos. Con una salvedad: uno de ellos escribe letras de canciones.

Hasta los más íntimos amigos de Harry admiten que experimentó un verdadero viaje emocional con Camille y con la relación en general. El guitarrista Kid Harpoon, uno sus máximos colaboradores en la producción del nuevo álbum confesó: "Esta ruptura tuvo un impacto enorme en él".

Por su parte, él se refirió a ella sin nombrarla: "Nunca me senté a dar una entrevista para decir, 'estuve una relación y esto es lo que pasó'. Porque para mí, la música es en donde dejo que eso suceda. Es el único lugar en donde siento que está bien que eso suceda".