“Mi raíces”. La escapada familiar de Benjamín Vicuña junto a sus hijos en medio del escándalo con la China Suárez

La visita de Eugenia la “China” Suárez a la Argentina no solo derivó en dos entrevistas para la televisión - una con Moria Casan en La mañana con Moria y la otra junto a Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece)-, sino también en el reencuentro de Magnolia y Amancio, sus dos hijos menores, con Benjamín Vicuña. A raíz de esto, el actor emprendió una escapada familiar junto a los pequeños y su novia, Anita Espasandin.

Vicuña junto a Amancio en Pirque, Chile (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicunaok)

A través de su cuenta de Instagram, el galán chileno compartió un video que resumió lo que fue el fin de semana largo con la cálida compañía de sus hijos menores y su novia en Pirque, una comuna rural de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, conocida por ser una zona de descanso campestre y un destino turístico popular por sus bodegas, restaurantes y su rica cultura local.

En las imágenes se los vio a Magnolia y Amancio recorrer los campos, correr entre los espacios verdes, montar a caballo, acariciar conejos, volar en helicóptero y disfrutar de su familia.

Magonlia y Amancio disfrutando del paisaje campestre de Pirque (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicunaok)

“Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”, escribió en la descripción del reel en la que agregó la ubicación.

Benjamín Vicuña celebró la espada familiar a su país natal (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok)

Además de los miles de likes, Benjamín recibió innumerables comentarios de gran parte de sus 3,1 millones de seguidores, quienes le mostraron su apoyo incondicional sobre la disputa que lleva a cabo con Suárez en cuestiones parentales. “Sos tan buen papá, que nadie diga lo contrario. Se ven tan felices a tu lado… Es tan injusto todo. Tu entereza es admirable”; “Qué hermoso Benja que estés acá en casa en tu tierra, con tus hijos, disfrutando y atesorando momentos únicos” y “Que bello sus raíces, disfrutando de los animales, eso es amor puro”, fueron solo algunos.

Vicuña y el cartel en honor a su hija Blanca, que falleció en 2012 cuando tenía seis años (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicunaok)

Pero hay algo que no pasó inadvertido por los usuarios: una fotografía en la que se lo ve apoyar su cabeza sobre un cartel que dice “Blanquita”, en homenaje a su hija Blanca, quien falleció en 2012, cuando tenía solo seis años. “Amo que cada publicación tiene una pista de Blanquita, siempre muy presente”, hizo ver una seguidora en los comentarios.

Una seguidora celebró el gesto del actor chileno con su hija mayor (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicunaok)

Cabe destacar que el viaje familiar de Vicuña llegó después de que le hiciera frente a las declaraciones de la China Suárez en las dos entrevistas que brindó, donde reveló algunas cuestiones íntimas de su relación. “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”, expresó, sin nombrar directamente a la actriz. Ante la consulta sobre esta nueva etapa de exposición de su expareja, respondió con firmeza: “No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súper triste”, expresó en un móvil para SQP (América TV).

Benjamín Vicuña respondió a las declaraciones de la China Suárez sobre su pasado en pareja

En esa misma línea, y al ser consultado sobre los momentos difíciles de la relación a los que Suárez hizo referencia, el actor prefirió mantener un tono prudente. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste. Como cualquier separación”, señaló.

Y completó: “Me parece muy raro, muy triste, muy patético, tener que estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona… Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”.