Quién es la artista que criticó a Milei y fue abucheada en el Festival Nacional de Folklore

La sobrina de Leonardo Favio protagonizó un momento de tensión en el Festival Nacional de Folklore, ya que al criticar a Javier Milei recibió abucheos del público en la plaza Próspero Molina: los espectadores rechazaron sus palabras y negaron el pedido de una canción adicional para el cierre del espectáculo.

¿Quién es la artista que criticó a Javier Milei y fue abucheada por el público?

Luciana Jury es la artista que, para criticar a Milei, justificó la presencia de sus acompañantes en el escenario y afirmó: “Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad”. Esas palabras que despertaron los primeros silbidos entre los espectadores. La intérprete continuó con su alocución y recordó su vivencia personal durante un concierto previo de la banda Los Colibríes.

La sobrina de Leonardo Favio criticó a Milei en el Cosquín, la abuchearon y le negaron “una chacarera más”

Jury profundizó sus críticas en medio de una reprobación creciente. La artista aseguró ante la multitud: “Cuando vi su concierto con la banda de Los Colibríes, yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio, y ahora también lo necesito. Gracias, porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno”. Los abucheos se adueñaron del espacio sonoro de la plaza Próspero Molina tras estas declaraciones.

Al finalizar la ejecución de una canción, la sobrina de Favio intentó retomar el diálogo con los asistentes y preguntó: “¿La estamos pasando bien? ¿Vamos con una chacarera más?”. Pero la respuesta del público resultó negativa. Un grito masivo de “¡Nooo!” se escuchó en todo el predio. Ante la sorpresa por la reacción, la cantante insistió: “¿Dijeron que no? Qué raro... ¿Sí?”. El rechazo persistió, pero la cantante ignoró la situación y continuó con el repertorio pautado. En el siguiente tema, pidió que la acompañaran con el clásico coro de “oooh”, donde solo una minoría de los presentes accedió al pedido de la artista.

Luciana Jury se presentó en el Festival de Cosquín

El impacto de la presencia de Javier Milei en los festivales populares

El episodio en Cosquín sucedió pocos días después de la aparición del presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde se presentó junto al Chaqueño Palavecino, un encuentro que derivó en consecuencias para el músico salteño. La Asociación Federal de Raíces Criollas anunció este martes la expulsión de Palavecino de la institución. La entidad fundamentó su decisión a través de un comunicado oficial.

Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición Sebastián Salguero

El texto de la organización calificó la conducta del cantante como “incompatible con la esencia criolla”. La asociación remarcó que mantuvo históricamente una postura ligada a las expresiones populares y las luchas sociales. Los directivos de la entidad señalaron la necesidad de permanecer alejados de los espacios de poder político.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.