Quién es la novia de Coco Sily con quien planea casarse

Coco Sily contraerá matrimonio con Cinthia “Chimi” Meza, su pareja desde 2023. El anuncio, confirmado por el propio Sily en su programa de radio, generó gran repercusión (Lizy Tagliani será la madrina de la unión).

¿Quién es Chimi Meza?

La futura esposa del Coco Sily es comunicadora, coach ontológica, especialista en PNL (programación neurolingüística) y mindfulness, y fundadora del espacio Reset Life Coaching. Además, es 20 años menor que el actor.

Coco Sily y Chimi Meza se casarán después de dos años de relación

Detalles del casamiento

El humorista argentino sorprendió a sus oyentes de Radio Pop al anunciar su casamiento con su pareja y dio detalles sobre cómo se conocieron y cómo surgió el amor. En el programa anticipó que será “un casamiento- casamiento”. Incluirá salón, fiesta y la presencia de un sacerdote cercano a la pareja. “Joda linda, a lo grande”, describió el humorista y contó que su pareja participa activamente en la organización: “Le dije: ‘¿querés una joda grande?’. Y ella dijo: ‘Sí, sí’. ‘¿La organizás toda vos?’. ‘Sí, sí’. ‘Listo, perfecto’“.

La madrina de la boda será Lizy Tagliani, que según explicó el futuro marido, la elección de la conductora se debe a su estrecha relación con ambos. “Tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación”, señaló. Tagliani expresó su alegría en redes sociales: “Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”.

El comienzo de su relación

Ambos se conocieron en 2023 cuando ella se desempeñaba como columnista en su programa Código Sily. En noviembre de ese año, Sily habló por primera vez de su noviazgo en Intrusos (América). “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, reveló.

Coco Sily hablo de su romance con Chimi Meza

La excolumnista describió sus inicios como amigos. “Nos conocimos en la radio, a principio de año. Cuando empecé en la programación con él, para mí era un compañero más de trabajo”, dijo en Mañanísima (eltrece) y relató que el amor surgió cuando fue a ver al humorista al teatro. “Lo fui a ver a un espectáculo, empezamos a hablar y nos recontra enganchamos. Los dos estábamos solos. Empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas. Ahora hay de todo, risas, mimos, es un compañero hermoso. Yo estaba hace bastante tiempo sola, tengo dos hijos”, aseguró.

La frase que conquistó a Chimi Meza

Sily reveló la frase que cambió el rumbo de su relación. “En un momento le dije: ‘A mí la friend zone -como le dicen ahora- no, porque me estaba por colocar ahí. Le dije: ‘Al Coco en la friend zone no, porque me gustás’”.

Y añadió: “Esto fue clave para que la relación tomara otra dimensión. Esto a ella la descolocó porque estábamos yendo por un lado que tenía más que ver con la amistad, pero por suerte no es que se cerró a decirme ‘no, amigos’, sino que dijo: ‘Bueno, vamos viendo’. Y el ‘vamos viendo’ se trasformó en esto”.

