Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y principal sospechoso por el asesinato de sus padres

Este lunes 15 de diciembre se dio a conocer que el actor y director estadounidense Rob Reiner apareció muerto junto a su esposa en su mansión de Los Ángeles. La policía investiga un “aparente homicidio”; aunque no hay ningún detenido, salió a la luz que el principal sospechoso del asesinato sería Nick Reiner, su hijo.

Se trata de uno de los tres hijos de la pareja, que estaba casada desde 1989. Nick nació en 1993 en Los Ángeles y tiene 32 años. Es escritor y tiene algunos créditos por su participación en algunas películas. El único film en el cual escribió el guion junto a Matt Elisofon es Being Charlie. Se estrenó en 2015 y fue dirigida por su propio padre. La trama cuenta la historia de un joven adicto, hijo de un aspirante a gobernador, quien decide recorrer el camino de la rehabilitación y lucha por su recuperación.

Being Charlie - Tráiler oficial

Esta película resuena con su propia historia personal. Según informó la revista People, Nick Reiner tuvo muchos años con problemas de adicciones, que iniciaron en la adolescencia y lo llevaron a eventualmente vivir en la calle. Él mismo contó al medio estadounidense en una entrevista en 2016 que empezó su rehabilitación a los 15 años, pero su adicción fue escalando y lo llevó a alejarse de su hogar y vivir varios años en situación de calle en diferentes estados de Estados Unidos.

Esta experiencia lo llevó a escribir esta película autobiográfica que se basa de alguna forma a su experiencia, pero que de todos modos es ficticia. “He estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar con mi familia”, dijo Nick a People en ese entonces.

Rob Reiner al lado de su hijo Nick en la gira de prensa de la película Being Charlie, que se estrenó en 2016 y donde trabajaron juntos Captura

En una entrevista que dio Rob Reiner junto a su hijo a AOL BUILD sobre este proyecto, el director señaló que los “ha obligado a tener que ver más claramente y entender más profundo lo que Nick había pasado”. En esa ocasión, aseguró que el haber trabajado en este film los hizo estar “más cerca”. Y agregó: “Fue intenso, fue difícil a veces, pero fue también la experiencia más satisfactoria y creativa que he tenido”.

Qué se sabe sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa

Según informaron medios estadounidenses, Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su mansión del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, ubicada 200 de Chadbourne Avenue. Ambos contaban con lo que parecían ser heridas de arma blanca.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II: The End Continues, la última película del director Instagram

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue alertado con un llamado de emergencia que solicitaba asistencia médica. Al ingresar al domicilio, los bomberos encontraron los cuerpos de la pareja y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. A partir de ese momento, detectives especializados comenzaron a trabajar en el lugar para relevar la escena y reunir pruebas.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio”, declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en el interior de su casa

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Y agregó: “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”. Aunque aún no hay detenidos, trascendió que Nick Reiner, el principal sospechoso, fue interrogado por las autoridades locales.