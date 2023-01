Quién se fue de Gran Hermano este domingo 22 de enero.

escuchar

Este domingo, un nuevo concursante tuvo que irse de la casa más famosa del país. La placa de nominados de Gran Hermano (Telefe) estaba compuesta por Nacho Castañares, Ariel Ansaldo y Maxi Giudice. Pero el participante oriundo del barrio porteño de Almagro fue el primer salvado. Pocos minutos antes de la medianoche, el conductor Santiago del Moro cerró la votación del público y recibió el sobre que contendría el nombre del expulsado. “Le digo al jugador eliminado que sé que lo dio todo, fue un gran participante”, anticipó.

“Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es... Maxi”, anunció Del Moro. El cordobés recibió el 52,02% de los votos del público, frente al 47,98% de Ariel, que respiró de alivio. “La verdad es que tengo ganas de seguir, a pesar de todo lo que se pudo ver. No fue fácil para mí por todas las cosas que pasé, pero espero que la gente, en el balance de mis errores y defectos, puedan poner mis virtudes y que el saldo sea positivo”, señaló previamente el concursante. Y agregó: “Entré a jugar, por ahí fui demasiado yo, pero me quedo tranquilo. Ojalá me apoyen y así pueda disfrutar de lo que queda”.

ARCHIVO-. Maxi fue el último eliminado de la casa. Captura: Pluto tv

Pero no fue así. Maxi fue el eliminado de este domingo 22 de enero y, ante la noticia, no pudo evitar llorar al despedirse de sus “hermanitos”. Así, permanecen en el reality Marcos, Walter “Alfa”, Julieta, Daniela, Agustín, Lucila “La Tora”, Romina, Camila, Ariel y Nacho.

Maxi ganó una de las pruebas más desafiantes en Gran Hermano, al elegir la llave que abría el auto de 0km que se llevó como premio, luego de permanecer varias horas con la mano sobre el vehículo, a modo del juego. Un consuelo para poder mitigar que no pueda continuar en la casa más famosa del país.

