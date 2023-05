Quién se fue de MasterChef este domingo 21 de mayo

escuchar

Este domingo 21 de mayo, se celebró la octava gala de eliminación de MasterChef (Telefe) y un nuevo concursante debió abandonar la cocina más famosa del país. Con los nervios a flor de piel, Antonio López, Silvana Díaz y Rodrigo Salcedo se encontraban en la cuerda floja. Pero solo uno de ellos se retiraría al final de la noche, frente a sus compañeros, Wanda Nara y el jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

En esta edición, el jurado trajo un nuevo desafío para los participantes. “Para la prueba, diseñamos algo muy distinto. Vamos a poner en práctica la rapidez y la creatividad”, anticipó De Santis. Y agregó: “Bajo esa tela, tienen ingredientes, con los que deberían cocinar platos espectaculares en 60 minutos. Por cada plato que cocinen y que nos guste, van a poder encender una luz del aparato. Si logran prender dos luces, subirán al balcón y se salvarán de la eliminación”.

Antonio López fue el octavo eliminado de MasterChef

Así lo cumplieron Aquiles González Sviatschi y Rodolfo Vera Calderón, quienes fueron los dos primeros participantes en ascender por las escaleras. Los tres concursantes restantes quedaron ante la atenta mirada del jurado, mientras degustaba sus platos. Pero uno de ellos no consiguió superar el desafío y debió abandonar la cocina más famosa del país.

“El cocinero que abandonará esta noche la cocina de MasterChef es... Antonio López”, anunció De Santis. Al instante, los tres compañeros se abrazaron y conmovieron a todos los presentes. Al igual que los competidores, Wanda Nara no pudo evitar emocionarse.

El orégano, el condimento que lo perjudicó

El concursante salteño presentó un plato de camarones salteados, según describió, con ananá y zucchini asados, cebolla verde y tomatitos cherry al natural con un poco de aceite de oliva y al horno. Bajo los vegetales, preparó una mayonesa con hierbas y utilizó el orégano para condimentar.

Antonio López fue el octavo eliminado de MasterChef

“Un montón de orégano tiene”, advirtió Martitegui. Para lo que el concursante alegó: “Era el único condimento que tenía a mi alcance y creo que me pasé”. Por su parte, De Santis sentenció que esta especia era “muy invasiva” en el plato; mientras que Betular apuntó: “Todo junto se hace difícil comerlo. No es un salteado como planeaste al inicio”.

“Fue una noche muy difícil”

Tras escuchar su nombre como el octavo eliminado de MasterChef, López señaló ante las cámaras que para él fue “una noche muy difícil”. “Es un golpe duro. Nadie quiere quedar expulsado y estoy decepcionado conmigo mismo”, sentenció.

Quién se fue de MasterChef este domingo 21 de mayo

“Logré cumplir un sueño. Estoy muy contento con la experiencia. Hoy falló mi cabeza, desde un comienzo, me cerré y no pude sacar buenas ideas. Tenía ingredientes muy buenos y no supe aprovecharlos”, reflexionó. Y agregó: “Habría hecho otro emplatado y puesto otros sabores. Ahora es una segunda oportunidad y no la voy a desaprovechar”.

Por su parte, De Santis le dedicó un emotivo mensaje de despedida al exparticipante. “Hace mucho tiempo, tenía tu edad y participé en un concurso internacional muy importante. Llegué segundo y fue una experiencia espectacular y se abrieron un montón de puertas. Y aprendí una cosa: que no siempre se trata de estar al top, sino de estar a la altura. Que esto alimente tu sueño”, cerró.

