Bernardo Stamateas: “No existe pareja que no enfrente problemas”

¿Por qué hay parejas que sufren y son infelices? Siempre se habla de la felicidad, pero también es posible construir infelicidad tanto en este como en cualquier otro vínculo. Por eso, hoy te invito a conocer algunas verdades sobre este tema. Actualmente se sabe que el estrés número uno es el “interpersonal”. Lo cierto es que no existe pareja que no enfrente problemas, algunos de los cuales pueden ser realmente complicados.

Los consejos de Stamateas para ser feliz con tu pareja PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

¿Qué es lo que puede construir infelicidad en la pareja?

1. El desgaste emocional acumulado

Cuando surgen dificultades en una relación, muchas personas se preguntan si la otra parte realmente las ama. Sin embargo, la infelicidad suele deberse al desgaste emocional acumulado, y no necesariamente a la falta de amor. En este desgaste se incluyen las pequeñas frustraciones, las broncas no resueltas y los pases de factura continuos. Esta es una de las principales causas de infelicidad en un vínculo de cualquier tipo. Tal como lo describe la Biblia: “Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas”. Estas actitudes, que se van acumulando en el plano emocional, muchas veces terminan manifestándose también en el cuerpo.

2. La invisibilidad emocional

La infelicidad en la pareja tampoco tiene que ver necesariamente con la convivencia. A menudo se dice que convivir desgasta o incluso “mata” la relación; sin embargo, el problema no radica en el hecho de compartir la vida cotidiana, sino en el momento en que uno comienza a sentir que el otro ya no lo ve, emocionalmente hablando. Expresiones como: “Me siento ignorado/ignoradа por mi pareja” o “Siento que él o ella nunca me tiene en cuenta” son algunas de las quejas más frecuentes que se escuchan en las terapias de pareja.

El problema no está en la convivencia (Foto ilustrativa: Freepik)

3. Las discusiones que esconden dolores no sanados

Casi nunca las parejas discuten por aquello que creen estar discutiendo: los hijos, la pasta de dientes, las llegadas tarde, entre otros temas cotidianos. Muchas veces, las discusiones por cuestiones superficiales enmascaran dolores, heridas y tristezas que no han sido conversadas.

¿Y por qué hay parejas que dejan de hablar sobre lo que les duele o les molesta? Por lo general, porque creen que sentarse a dialogar acerca de los problemas —sobre todo después de años de convivencia— es sinónimo de crisis. Sin embargo, en realidad suele tratarse de una falta de inteligencia emocional, de capacidad de verbalización y de apertura del corazón hacia el otro.

Charlar los problemas no es sinónimo de crisis Freepik

La mayoría de las personas, cuando forman pareja, esperan que el otro las haga felices. Pero quien espera que alguien más lo haga feliz, probablemente vivirá en la frustración. Tu pareja no debe hacerte feliz; tu pareja debe ser feliz y compartir esa felicidad con vos, así como vos compartir tu felicidad con él o con ella.

No formamos una pareja para alcanzar la felicidad, sino para compartirla, porque la felicidad ya forma parte de nuestra vida. ¿Y qué significa ser feliz? Ser agradecido y disfrutar de las bendiciones que uno tiene.

¿Te considerás una persona feliz?