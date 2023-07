Quiso comprar una entrada para Duki en River pero descubrió que cometió el error de su vida

escuchar

El furor que existe por Duki llevó a que, en poco tiempo, se agotaran las 150.000 entradas para las dos presentaciones que el cantante hará en el estadio Monumental de River los próximos 2 y 3 de diciembre de este año. Pero ese ímpetu por conseguir los tickets para ver al artista antes de que se agoten llevó a una joven a cometer un error que se convirtió en viral en las redes sociales. Sucede que quiso comprar una entrada pero terminó comprando nada menos que 25.

Esta particular equivocación a la hora de adquirir tickets para ver a Duki en River le sucedió a Antonella (@AntonellaLiet_) que, como suele ocurrir en estos casos, compartió su involuntario error en las redes sociales. Y ahí se supo que la falla fue un poquito de ella, pero también un poco del sistema para comprar.

Antonella creyó que la operación para comprar las entradas fue rechazada y de esta forma adquirió 25 tickets para ver a Duki en River Twitter / @AntonellaLiet_

La joven subió a su cuenta de Twitter la imagen de una captura de pantalla con la lista de gastos que realizó con la tarjeta de crédito y, en su comentario, utilizó el viejo truco de la noticia buena y noticia mala para explicar: “¿La buena noticia? Que tenemos entradas para ir al ver al Duko. ¿La mala? Es que saqué 25 entradas, porque la página me decía ‘pago rechazado’, pero resulta que me aceptó todos los pagos”.

Para coronar su comentario, la joven añadió a su texto el emoji de una carita dada vuelta, como una forma de expresión de que había hecho las cosas al revés.

Algunos de los intercambios que recibió Antonela luego de cometer el error de comprar 25 entradas para ver a Duki en River Twitter / @AntoneLLaLiet_

El posteo de Antonella en el que contó su contratiempo fue publicado el pasado miércoles y muy velozmente tomó el estado de viral. Fue visualizado por más de 500.000 personas, recibió 8400 ‘Me gusta’ y decenas de comentarios.

La propia Antonella, en sus respuestas, hizo una propuesta a los seguidores y ofreció venderles sus entradas. “Si alguien quiere alguna que me hable”, escribió la tuitera. Pero poco más tarde, la muchacha hizo una aclaración. En un nuevo tuit, expresó: “Bueno, me mandaron muchísimos mensajes, todavía no respondí ninguno porque no me llegan los QR. Estoy tratando de comunicarme con la página y respondo. Muchas gracias”.

Hubo usuarios que le recomendaron a Antonella que devolviera las entradas, pero otros le aconsejaron que las venda Twitter / @fraaanchuuu

Sus seguidores, en tanto, le escribieron a Antonella, tanto para pedirle entradas como para reírse de lo que le había sucedido. “Ah, vos las agotaste”, bromeó uno de los usuarios. “Jajajaja”, se rió ella y se defendió: “Amigo, fue sin querer. Lo juro”.

Algunos, por su parte, le recomendaban que devolviera los tickets comprados de más. Mientras que otros le sugerían la posibilidad de revender. En el grupo de estos últimos, una usuaria aconsejó: “Para mí hiciste negoción: poneles 10 lucas mas a cada una, como para empezar. Cerca de la fecha capaz les sacas más del doble”.

Las entradas para ver a Duki en River se agotaron en un tiempo muy breve, pero Antonella se quedó con 25 de ellas Ig / duki

“Che, si podés devolvelas a la página porque creo que van liberando en tandas. Yo compré para Vélez faltando menos de una semana en la misma página. Digo, por si pensás en revenderlas y capaz liberan en la pagina y c...ste”.

Los precios de las entradas para ver a Duki en River iban desde las más económicas a $9500 en la platea Sívori Alta a las más caras, en las plateas preferenciales San Martín y Belgrano, $25.000. A todos estos precios se le suma el recargo de la compañía que vende los tickets online. Esto suele ser un 10 por ciento del costo de la entrada.

Mientras tanto, y más allá de la pifia de Antonella, la carrera de Duki parece no tener techo. Además de ser el artista argentino más joven en agotar el aforo del Monumental, el 8 de junio de 2024 va a dar un recital en el estadio Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid, en la capital de España.

