Un cambio de radio para Coco Sily

Comenzado noviembre, InRadios (la división de radios del Grupo Indalo) comenzó a idear las programaciones de sus emisoras, Pop 101.5 FM y Radio 10 AM 710. Evitando que nadie deje las señales y todos puedan ser reacomodados, el principal cambio que se pudo confirmar es que Coco Sily dejará la primera tarde de POP (actualmente de 13 a 16) para pasar a los mediodías de Radio 10, de 12 a 15 el año próximo. Esa franja fue la más complicada para la radio en los últimos meses, por el crecimiento del ex Radio 10, Baby Etchecopar que conduce su ciclo Baby en el medio, de 12 a 14, en Rivadavia AM 630 desde mayo de este año.

Según pudo saber LA NACION, en el lugar de Sily, de 13 a 16, en Pop Radio entrará Roberto Pettinato que ya es parte de la FM los sábados y domingos junto a Verónica Carelli con Genio o idiota. En las próximas semanas, se definirá el futuro de Darío Villarruel que, actualmente, conduce en los mediodías de Radio 10 Secretos de sumario y que podría migrar a las mañanas de algún día del fin de semana.

RADIO II

Nuevos fines de semana en Mucha Radio

Tras la incorporación de Cristian Palacios con Historias de amor (lunes a viernes de 22 a 0), la radio del Grupo Octubre, MR 89.5 FM sumó programación a sus fines de semana. Desde noviembre, tanto los sábados y los domingos, la música y las noticias son parte de la programación. Los locutores y conductores elegidos para esos segmentos son Florencia Ghio de 6 a 12, Cristian Loiacono de 12 a 18 y Marcela Godoy de 18 a 21.

TELEVISION

Volvió Corea del Centro a Net TV

Tras varios meses de ausencia, volvió el ciclo de entrevistas periodístico Corea del centro a Net TV. El ciclo sigue a cargo de María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum y este año se emite sólo los domingos a las 20.30 (durante 2019 salía de lunes a jueves a las 23) y su temática consiste en política, economía y sociedad, contando siempre con la presencia de entrevistados. En el debut contaron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el periodista Santiago O'Donnell.

CABLE

Volvieron las Chicas Pochocleras

Barbie Simons y Fernanda Arena vuelven con su ciclo Chicas pochocleras Crédito: gentileza C5N

El jueves a la medianoche regresó a C5N el ciclo de cine y series conducido por Barbie Simons y Fernanda Arena con nuevas entrevistas a reconocidos artistas nacionales e internacionales del mundo del cine y las series. En el debut, hubo entrevistas con los protagonistas de la esperada nueva temporada de The Crown y la miniserie The Undoing, con Nicole Kidman y Hugh Grant que promete ser un éxito. Para esta semana se anuncia un especial de Halloween con los disfraces más originales de los famosos de Hollywood.

Nuevo noticiero en el Canal de la Ciudad

En esta última semana debutó Noticias a la medianoche (N24), el nuevo noticiero del Canal de la Ciudad con la conducción de Amalia Díaz Guiñazú (ex Televisión Pública) de lunes a viernes, a la medianoche. Se trata de una propuesta de noticiero clásico al estilo europeo. Noticias a la medianoche es la tercera edición de noticias del canal que se suma a Noticias a las 12.30 y Noticias a las 20.30.

