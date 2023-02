Eduardo Feinmann estalló contra los piqueteros y su vuelta a las calles: “Yo los llamo...”

escuchar

Las organizaciones sociales realizan este martes lo que denominaron un “piquetazo nacional” en reclamo por el recorte de las “casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo” y el pedido para que la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial”.

Los manifestantes están agrupados en el bloque Unidad Piquetera (UP) quienes, desde las 9 de la mañana, bloquean los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y otros puntos neurálgicos en distintas partes del país. En este sentido, Eduardo Feinmann dijo que los piqueteros están nucleados en “la Unidad Rompebolas”.

“Atención que hoy va a ser un día muy complicado en las calles, y en los accesos, porque va a haber piquetes dispuestos desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca”, informó el conductor de radio Mitre, y agregó: “Ellos le llaman la Unidad Piquetera, yo le llamo la Unidad Rompebolas”.

PROTESTAS-UNIDAD PIQUETERA Las organizaciones sociales de izquierda, integrantes de la Unidad Piquetera (UP), vuelvena las calles en reclamos por la baja de planes sociales Amarelle Gustavo TELAM

Los cortes de rutas y accesos se dan por el reclamo de los “casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo” y para que la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad”, dijo el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

“Todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa” dijeron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular es Victoria Tolosa Paz, a la agencia Télam.

“Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos. A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”, añadieron.

El campamento anticapitalista: “Una cosa moderna”

Más adelante, Feinman se refirió a la iniciativa del Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS) denominada “Campamento anticapitalista”, que se realizará el fin de semana largo de carnaval, con “fulbito, pileta” y “charlas de marxismo”, como promocionaron sus organizadores.

La propuesta del "campamento anticapitalista" se viralizó en redes.

El evento se difundió en las redes a partir de un video grabado por una joven militante del espacio que enumera “las cinco razones” por las que hay que asistir al evento, que tendrá lugar el 18, 19 y 20 de febrero en un camping en Luján y tiene un costo de $15.000.

“Me sorprendió que va a haber un camping anticapitalista, es una cosa moderna. Mientras en el mundo se habla de la inteligencia artificial y el nuevo chat GPT, mientras el mundo avanza con la inteligencia artificial, acá van a hacer tres días de un campamento anticapitalista en Luján”, finalizó.

