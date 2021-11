Luis Novaresio: “Me reprocho no haber hecho pública antes mi elección sexual”

La 30° Marcha del Orgullo LGBTI+ se desarrollará este sábado en el centro porteño y Luis Novaresio ya dijo que estará presente, como lo viene haciendo desde hace más de una década cuando se manifestaba tanto en Rosario como en la Ciudad de Buenos Aires.

“Marché públicamente, por primera vez, hace dos años. Antes marchaba pero no lo hacía público”, contó el periodista y conductor durante una entrevista con María O’Donnell por Radio Urbana. “Con mis afectos y familia tenía clara cuál era mi elección sexual, pero no lo hacía público por distintos motivos de la vida”, agregó.

En este sentido, contó las razones por las que decidió hacer pública su orientación sexual y por qué, a la distancia, considera que debería haberlo hecho antes. “Mi posición era: ¿por qué tengo que contar la homosexualidad si la heterosexualidad no se cuenta? Error: porque cuando uno hace esas discriminaciones positivas ensancha al colectivo que representa y hace visible la discriminación que existe. Espero que en algún momento no sea necesario pero creo que la Marcha del Orgullo LGBTI+ es fundamental, porque falta un montón para corregir”, consideró.

Luis Novaresio dijo que la Marcha del Orgullo LGBTI+ "es fundamental porque falta un montón para corregir” en el campo de los reclamos Instagram

En este punto, cuando le preguntaron si se sintió presionado a “salir del closet” y hacerlo público, Novaresio dijo: “Casi me lo hicieron contar de prepo”. “Cuando empecé a salir con Braulio y estábamos de novios, me sacaban fotos y en algunos portales titulaban ‘Novaresio y su chongo’”, recordó. Y añadió: “Un día me llama Braulio y me dice: ‘Che, pará, tengo una inmobiliaria y una hija, Chongo no da’. Por eso es que lo contamos tan abiertamente”.

“Deberíamos repensar (esta situación); he visto que hay personas que no tienen ganas de contarlo. De todas maneras, mirando para atrás me reprocho no haberlo hecho público antes. Cuando tenés algún grado de notoriedad, tenés cierta responsabilidad social. Aunque hayas ayudado antes, sigue siendo complicado en muchos lados”, subrayó.

Y si bien ha habido una gran apertura en términos de diversidades, el periodista afirmó que todavía sigue recibiendo “mensajes de personas que tienen miedo de que sus familias los dejen de querer; y frente a ese ‘tengo miedo’, para eso está la Marcha y el respeto, falta mucho”. Además, recordó que el año pasado la marcha no se realizó por la pandemia pero que en 2019 fue “muy lindo ver familias que se sumaban” y que “cuanto más individualidades haya, mejor”.

Del Día del Orgullo Gay a la Marcha del Orgullo LGBTI+

Como desde hace 30 años, cada primer fin de semana de noviembre en la Argentina se celebra el Orgullo LGBTIQ+ (iniciales de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual y queer), un evento que combina el festejo con el reclamo de avances en la conquista de derechos.

Con la suma de nuevas diversidades, la movilización lleva el espíritu de aquella marcha ocurrida el 2 de julio de 1992, cuando unas trescientas personas participaron de la primera manifestación pública de la comunidad gay en la Argentina, que sirvió para visibilizar una realidad que en otras latitudes ya era visible, como en Nueva York, Estados Unidos, donde se celebraba desde 1969.

Tres décadas después, la 30° Marcha del Orgullo LGBTI+ que fue reconocida como de “interés” por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se desarrollará por toda la Avenida de Mayo, desde la Playa de Mayo hasta el Congreso.