Radio: ¿Cuáles serán los próximos destinos de Eduardo Feinmann y González Oro?

Oscar González Oro ya tiene una propuesta firme para seguir en el éter en 2020 Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Pablo Montagna 15 de enero de 2020 • 12:59

Ambos fueron desvinculados de las radios en las que se desempeñaron en los últimos años. Si bien se supo con anticipación que Eduardo Feinmann dejaba de La Red, nunca se dieron a conocer las razones por las cuales no renovaba su contrato para 2020. Oscar González Oro, en cambio, hizo pública la noticia de su salida de Radio 10 este lunes.

Tanto González Oro como Feinmann en las próximas horas terminarán de cerrar sus incorporaciones a Radio Rivadavia (AM 630), que en febrero relanzará su programación.

A principios de noviembre una noticia sorprendió al mundo de las radios: La Red dio a conocer que no iba a renovarle el contrato a Eduardo Feinmann.

Por aquel entonces fuentes allegadas a la gerencia de la radio le informaron a LA NACION que la medida no tenía "absolutamente nada que ver con la política", y que más allá de su salida el periodista seguiría ligado a la señal de noticias A24 -donde conduce El Noticiero, que se transmite de 18 a 21-. De hecho, en febrero volverá a la conducción del segmento. Una de las razones de su alejamiento de la primera mañana de La Red tuvo que ver con la baja respuesta de la audiencia. Caber recordar que la segunda mañana de la AM del Grupo América próximamente estará a cargo de Luis Novaresio y Romina Maguel.

Eduardo Feinmann se suma a Radio Rivadavia Fuente: Archivo

Tras el levantamiento de Negro y regreso, el ciclo de González Oro en Radio 10 que debía volver en febrero, las autoridades de Rivadavia no dudaron en convocarlo dado la gran repercusión que generó su salida.

Hace semanas que se rumoreaba que la discontinuidad del ciclo era un hecho. Más allá de que últimas mediciones no acompañaron al conductor, previo a sus vacaciones le habían comentado que, llegado el caso de que le acercaran una oferta de otra radio, que la tomara ya que no le podían asegurar la continuidad para 2020. A fines de diciembre, previo a tomarse unas semanas de descanso, desde su entorno comentaron que se lo veía bajonado. Por ese motivo decidió el viernes 20 de diciembre no ir al último programa de 2019.

Desde la emisora de la calle Uriarte señalaron que el cambio es parte de una apuesta de ajuste de horarios de su programación. Hasta que la radio decida quién será el reemplazo de González Oro, el ciclo continuará con Ricardo Guazzardi al frente y posiblemente sea Darío Villarruel quien conduzca de 12 a 15, desde fines de febrero.

La revancha de los conductores

Feinmann, que sabía de antemano que debía buscar radio para la nueva temporada, fue convocado a fines de 2019 por las autoridades de AlphaMedia, grupo de medios que cuenta con la titularidad de Rivadavia. Las charlas fueron avanzado con la propuesta firme de llevar adelante la segunda mañana (de 9 a 12) y, en las últimas horas, se concretaría su incorporación.

Feinmann llega a la AM 630 tras su paso por La Red, donde desembarcó el 19 de febrero de 2018, luego de haber estado en Radio El Mundo y de haber trabajado, durante varios años, en Radio 10.

El caso de González Oro es diferente, ya que si bien el rumor estaba, las autoridades de Rivadavia no lo tenían tan presente ya que daban por descartado que "El Negro" seguiría en la AM del Grupo Indalo. Pero, al conocer la noticia de su salida, no dudaron en llamarlo y ofrecerle casi el mismo horario que hacía en su anterior emisora: la franja que va de 14 a 17.

Con estas incorporaciones, Rivadavia ya tendría su programación diaria definida con la gerencia del exdirector de Radio Nacional, Fernando Subirats. La emisora está armando una programación competitiva que incluye un programa agropecuario, de lunes a sábados por las mañanas; Fernando Carnota en la primera mañana, de 6 a 9, junto a Maria Fernanda Carbonell y Osvaldo Granados y la primera edición del clásico La Oral Deportiva, de 12 a 14, con Fernando Niembro.

La franja del regreso de Rivadavia (de 17 a 19) tendría a Nelson Castro como protagonista. De 19 a 21 irá la segunda edición de La Oral Deportiva, también con Niembro en la conducción, y junto a Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky, entre otros. El cierre, de 21 a 24, tendría a Fernando Mancini, quien dejaría las mañanas de domingos de La Red.