Luis Novaresio se refirió este martes a uno de los temas más llamativos del último debate presidencial celebrado este domingo entre los candidatos, que todavía sigue generando polémica: la supuesta estrategia de Sergio Massa que tosía cada vez que su contrincante Javier Milei tomaba la palabra. “Ellos inventan la inflación y niegan formar parte del Gobierno, mirá si no te van a toser”, comentó el conductor de LN+ y añadió: “Mientras tanto, Fabián Rodríguez (el subdirector de la AFIP investigado por espionaje ilegal) continúa siendo funcionario de Massa”.

Después del debate en el que el actual ministro de Economía tomó la iniciativa, el candidato libertario denunció que buscaron perturbarlo tosiendo cada vez que él quería explicar un concepto. Si bien el truco pareció no tener efecto, porque en ningún momento Milei se exaltó, la picardía del candidato oficialista quedó expuesta en un discurso que él mismo dio ayer, cuando le contestó a su rival: “Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos”.

“Contrariamente a lo que todos creíamos, entre los que me cuento, el arrollador modo de Sergio Massa no consiguió el único objetivo que se planteó Javier Milei, que era no sacarse”, consideró el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 am que conducen Débora Plager y Marina Calabró. “Si me abstraigo un poco, la conclusión del debate es que uno salió airoso porque no se puso loco, y el otro salió airoso porque no tuvo que explicar el 130% de inflación que le pertenece. ¡Qué pobreza!”, exclamó Plager.

En este punto, mostraron el video en el que Massa se refiere a la tos que lo acompañó durante todo el debate, pero solo en los momentos en los que hablaba Milei y nunca cuando él lo hacía. “Si Milei se sorprendió porque le tosieron, quiero decirle que es lo mínimo que le van a hacer. Y si la tos te pone nervioso, estás complicado. Es una chiquilinada, ellos inventan la inflación y niegan formar parte de este Gobierno, pretenden estar con Hamas y con Israel al mismo tiempo, ¡mirá si no te van a toser!”, afirmó Novaresio.

“Massa es el mago que confiesa los trucos, con todo el cariño que tengo por los magos; él quería incomodarlo, eso es lo que fue a buscar, pero más que la tos, a mí me molesta que Fabián Rodríguez siga siendo funcionario de Sergio Massa en la AFIP”, subrayó el periodista en relación al militante de La Cámpora cercano a Máximo Kirchner que es investigado por impulsar el espionaje ilegal para realizar operaciones de prensa, tanto contra opositores como con los mismos aliados de Unión por la Patria.

“Massa fue al debate a toser y a demostrar que Milei estaba loco, no lo logró y Fabián Rodríguez sigue siendo funcionario”, insistió Novaresio y apuntó sobre un tema que el candidato oficialista sacó a la luz en el debate para perjudicar maliciosamente a su rival: el examen psicotécnico que Milei no habría superado en el Banco Central para continuar siendo pasante, hace más de treinta años.

“Si vamos a hacer psicotécnico, hagámoslo todos. ¿Massa pasó el psicotécnico para ser el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cristina Kirchner lo hizo para ser presidenta? Hagámoslo para todas y todes”, planteó. Y añadió: “Lo que más me joroba, habiendo criticado duramente la actuación de Milei en el debate, es que Sergio Massa mostró la hilacha… Ah, era esto lo que venías a hacer (toser), él lo contó ayer en un acto y no hacía falta”.

“Dicho esto, la tos no te puede perturbar”, afirmó Novaresio y concluyó, dirigiéndose a Massa: “Usás los recursos del Estado, sostenés a Rodríguez en la AFIP, ¿y vas a toser al debate? Me da vergüenza en tanto que él se deschava y lo cuenta; por supuesto que puede recurrir a todo tipo de ventosidades, pero Rodríguez sigue siendo su funcionario y la inflación, aún pisada, es la más alta de toda la región”.