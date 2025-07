Rating: cuánto midió la entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2025

Desde que Luis Ventura está al frente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra) se multiplicaron las ceremonias de entrega de los premios Martín Fierro. Así fue que se entregaron galardones al teatro, al cine y las series, uno internacional desde Miami, uno federal, a los portales web y hasta se prometió uno para las inmobiliarias. Este domingo, le tocó el turno a los mejores de la radio, tanto AM como FM.

La transmisión de la fiesta, para más de 400 invitados, estuvo a cargo de América TV. A las 19, con un piso de 0,9 puntos de rating, cuarto en la franja, comenzó el desfile de la alfombra roja por donde pasaron todos los nominados. Cada uno de ellos fue recibido por Paula Varela, Guido Zaffora, Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, que los incentivaron a mostrar sus looks. Este segmento sirvió para calentar la pantalla, ya que los domingos la poca audiencia que hay, en ese horario, opta por ver las películas de Telefe o eltrece. Hasta las 20.40, se extendió el paso de los famosos por allí con un pico de 2,9 puntos.

El programa de Marcelo Palacios en radio La Red se quedó con uno de los máximos premios de la noche Gerardo Viercovich - LA NACION

La ceremonia arrancó con un piso de 2,1 puntos de rating, tercera en la franja, con la conducción de Pamela David y Luis Novaresio y las palabras de bienvenida de Santos Buglisi, vicepresidente de Aptra, en lugar de Luis Ventura, quien fue agredido en el final de un partido del Victoriano Arenas, equipo de fútbol que dirige. En la velada se entregaron 33 premios (hubo un empate), se realizaron cuatro homenajes y dos estatuillas de Oro, una para la AM y otra para la FM, y una de Platino. La primera terna de la noche la ganó Aspen Night como Mejor programa musical y luego, Baby Etchecopar recogió el premio al mmejor programa de interés general por Basta Baby. “Se lo dedico a Luis Ventura, es hora de que a los periodistas no se nos ataque por cualquier cosa. Sin periodismo no hay democracia”.

Después fue el turno de Alejandro Bercovich que ganó la estatuilla de programa periodístico vespertino, por su ciclo Pasaron cosas de Radio con vos. Pasadas las 21, el rating se sostenía entre los 2 y 2,5 puntos, tercero en la franja.

La noche transcurría mientras los nominados disfrutaban del menú de la fiesta compuesto por la entrada, un tartar de salmón rosado con mango y palta sobre un glaseado de soja, limón y jengibre y el plato principal, un medallón de ternera con un mil hojas de papas, hongos salteados en una reducción de Malbec y cherries confitados. El primer homenaje fue para radio Mitre por sus 100 años, mientras el rating se sostenía en 2,2 puntos. Jorge Porta, gerente de la emisora, destacó: “Los que hacen la radio todos los días no son solo los profesionales que están frente al micrófono”.

Luego, Jonatan Viale recibió el premio de Mejor programa periodístico matutino por Pan y circo, de radio Rivadavia. A las 21.40 se realizó un reconocimiento a los periodistas Chiche Almozny, Guillermo Salatino y Juan José Moro con un emotivo mensaje de Juan Martín del Potro con 1,9 puntos de rating. La franja la lideraba la edición dominical de Pasapalabra, en la que jugaron Anita Pauls, Hernán Drago y Barbie Simons vs Magui Bravi, Eva Bargiela y Diego Reinhold, con 8 puntos. En esta edición no hubo un segmento "In memoriam", pero sí se recordó a Mario Mactas, a menos de un mes de su fallecimiento.

Juan José Moro, Guillermo Salatino y Chiche Almozny Gerardo Viercovich - LA NACION

Pasadas las 22, el rating se sostenía en los 1,5 puntos, mientras que La Voz Argentina lideraba la noche con 9,1 puntos, en la última gala de audiciones a ciegas. El premio al Mejor programa periodístico vespertino de FM fue para De ahora en más y María O’Donnell, su conductora, lo recibió. “La conversación pública no puede ir de la mano de la burla, la discriminación o del agravio, no lo podemos dejar pasar”, subrayó la periodista.

Luego llegó el turno del postre, un key lime pie con helado de frambuesas y frutos rojos en almíbar cítrico mientras se vivió un emotivo momento con el homenaje a los 40 años de la Rock & Pop, de la mano de Bobby Flores. En ese momento, el minuto a minuto marcaba 1,8 puntos.

Sebastián Wainraich ganó el premio Martín Fierro por la Mejor labor en conducción masculina en FM y Martina Soto Pose, la femenina. El mejor servicio informativo fue el de radio Continental y el de panorama internacional, el de CNN radio.

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje a Jorge Lanata, por su legado al periodismo argentino, con sus hijas presentes. Pasadas las 23, el rating subió a los 2,5 puntos. La mejor labor conducción masculina semanal fue la de César Litvin y la labor periodística deportiva premiada fue la de Toti Pasman. El Mejor programa diario de interés general en FM fue Nadie nos para, de Beto Casella y el vespertino diario en AM fue Hola Chiche, de Samuel Gelblung. Romina Manguel ganó el premio a Mejor labor periodística femenina y Gustavo Sylvestre, la masculina.

El equipo de Pan y circo, premiado Gerardo Viercovich - LA NACION

A la medianoche, ya casi sin competencia, la transmisión subió a 2,5 puntos cuando se entregó el premio a la Mejor labor conducción masculina que fue la de Gustavo López y la femenina, de Cristina Pérez.

Un buen momento de radio La Red y Nadie nos para de Rock & Pop, ganaron el Martín Fierro de Oro de AM y FM respectivamente. El primer premio de platino fue para FM Aspen.

En materia de rating, la última emisión de audiciones de La Voz Argentina lideró la noche con un pico de 12 puntos. Mientras que la gala de los Martín Fierro se mantuvo tercera en la franja detrás del cine de eltrece. Lo que viene será la entrega de los Martín Fierro de la televisión abierta. La ceremonia será el 29 de septiembre, en el hotel Hilton, y la transmitirá Telefe.