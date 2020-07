María Eugenia Ritó le dedicó duras críticas a Pampita en su entrevista en "Polino Auténtico" del sábado 18 de julio (Instagram)

María Eugenia Ritó fue entrevistada en Polino Auténtico, el programa que conduce Marcelo Polino junto a Amalia Granata y Yanina Latorre por Radio Mitre, y le dedicó duras críticas a Pampita.

Todo empezó cuando la actriz estaba haciendo una evaluación de los programas en los que le interesaría trabajar si le llegara una oferta. "Me encantaría estar en Intrusos o en Los ángeles de la mañana", afirmó Ritó.

"¿Y en el programa de Pampita no te gustaría?", le consultó Amalia Granata. "No la soporto. No me la fumo ni a palos. Voy a ser sincera, me han llamado muchas veces del programa de Pampita. Es una chica muy linda y todo lo que quieras, pero me parece que se comió un personaje terrible", respondió cortante.

"Yo la conozco a Nicole (Neumann) y es una divina", ahondó la vedette en la vieja rivalidad entre las dos modelos. "O sea, vos sos mas team Nicole que Pampita", la abordó Polino.

"Si, yo la prefiero. Con Nicole puedo tener un diálogo, es copada. Es como dice Moria. Pampita es La Gioconda, siempre tiene la misma cara", siguió Ritó. "No la podes ni ver", afirmaron Latorre y Polino al unísono. "No es de mala onda. Me contaron que quiso matar a la madre, que reniega de sus raíces", dijo la actriz.

"No la quiso matar a la madre, no quería que le vayan a hacer una nota para que no la vean públicamente", la corrigió Latorre. "Mi mamá era mucama, y era monja, y vino del Paraguay. Acá la que reniega de sus orígenes es esta persona", argumentó Ritó. "Pero fue hace muchos años eso, la gente cambia", le contestó Polino.

"Yo quiero laburar, la plata encima me falta, me interesa", reconoció la actriz, y agregó que también le interesaría participar de la obra Sex, de José María Muscari.

"Yo me siento muy reconocida, muy querida por la gente. No se como son ustedes, pero yo salgo y te saludo, le doy un beso hasta a un árbol. Uno nunca puede escupir para arriba. Yo no tuve nada de chica, después tuve todo", se sinceró.