Revelaron el nombre de la modelo con la que Jakob von Plessen le habría sido infiel a Zaira Nara

Los escándalos mediáticos alrededor del Wanda Gate no cesan, al contrario, parecen un círculo sin fin con explosivos comentarios en las redes, filtraciones de chats e intervenciones de la justicia. Pero, en el medio de los entredichos, también surgió una información sobre lo que sucedió allá por octubre de 2021, cuando estalló por primera vez la polémica. El martes 20 de mayo, Yanina Latorre y Ángel de Brito recordaron cuando Jakob von Plessen, pareja en ese momento de Zaira Nara, ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con Eugenia ‘la China’ Suárez en París. Eso no fue todo, ya que revelaron el nombre de la modelo con quien a su vez él le habría sido infiel a la madre de sus dos hijos Malaika y Viggo, de quien se separó en 2022.

Durante el pase por América entre Sálvese quien pueda y LAM, hablaron del enfrentamiento entre Eugenia Suárez y Yanina Latorre. En el medio, intervino la panelista Julieta Argenta para preguntarle a Majo Martino por el nombre de la mujer con la que hace tres años y medio Jacob von Plessen presuntamente habría engañado a Zaira Nara.

Según trascendió, Jakob von Plessen, expareja de Zaira Nara, habría ayudado a Mauro Icardi a encontrarse con la China Suárez en París a espaldas de Wanda Nara Instagram: @zaira.nara

“La noche que Icardi se encuentra con la China en París en un hotel, el ex de Zaira le hacía de campana”, explicó Martino. “Mientras le hacía de campana.. estaba ‘campaneando’ con una modelo argentina muy conocida que trabaja mucho en Europa”, agregó. Para ponerle fin al misterio, sostuvo: “Lo voy a decir porque ella está soltera. Es hermosa, divina. Se llama Jimena Buttigliengo”.

Según la panelista, Von Plessen habría tenido un affaire con la modelo argentina en París. “Por eso se separa de Zaira. Nada más que Zaira no lo cuenta y Wanda se encargó de poner en las historias ‘z***a te cargaste una familia’”, acotó Yanina Latorre.

Según reveló Majo Martino, Jakob von Plessen le habría sido infiel a Zaira Nara con la modelo Jimena Buttigliengo (Foto: Instagram @jakotango / @jimenabutti)

Jimena Buttigliengo es una modelo argentina radicada en Europa. Primero vivió en París y luego se instaló en Ibiza. Estuvo casada con el arquitecto francés Willy Rizzo, padre de sus dos hijos, los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, de quien se separó en 2023.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se vincula a Jakob von Plessen con Jimena Buttigliengo. En mayo de 2022, Karina Iavícoli dijo en Socios del espectáculo (eltrece) que cuando él le hizo de “campana” a Icardi en París, habría retomado el vínculo con la modelo a quien presuntamente conocía desde hacía “muchísimos años”, y con quien “siempre tuvo encuentros intermitentes, inclusive desde antes de conocerla a Zaira”.

Jimena Buttigliengo está radicada en Europa; primero vivió en París y actualmente está instalada en Ibiza (Foto: Instagram @jimenabutti)

En ese momento, y a partir de que se la señalara como la presunta tercera en discordia entre Von Plessen y Nara, Jimena Buttigliengo rompió el silencio en Mañanísima (Ciudad Magazine) y desmintió la información.

“Dejen de inventar cosas que no son. No la conozco a esta persona [en referencia a Jakob von Plessen], no tengo ni su teléfono”, expresó mediante un mensaje de voz. En este mismo línea, aclaró que Zaira Nara era su amiga y que nunca se metería “en el medio de una relación”. “Por favor aclaren todo porque yo no quiero tener problemas en mi familia. Lo pido por favor”, remarcó en aquel entonces.