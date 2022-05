Revelaron presuntos chats de Felipe Pettinato sobre su relación con Melchor Rodrigo

Una serie de presuntos chats entre Felipe Pettinato y una amiga fueron revelados este jueves en Intrusos (América TV). “Estas serían conversaciones de Felipe con una amiga, en donde le cuenta la relación que tenía con Melchor (Rodrigo)”, explicó el periodista Gonzalo Vázquez en referencia al neurólogo que murió producto del feroz incendio que se desató este lunes por la noche en el departamento de Belgrano del hijo del conductor.

Rodrigo había estado cenando con el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato cuando se produjo el siniestro en el departamento F del piso 22 de ese edificio. El hombre murió carbonizado como consecuencia del incendio, tal como informaron fuentes policiales.

Revelaron supuestos chats de Felipe Pettinato sobre Melchor Rodrigo

En la última emisión del clásico programa de chimentos repasaron las novedades sobre el caso y mostraron algunas capturas impactantes de una charla entre Felipe y una amiga sobre su vínculo con el médico. La primera de las conversaciones se habría llevado a cabo “hace seis o siete meses”, indicó Vázquez. En el chat, Felipe presenta a su amigo y menciona su especialidad: “Estoy con un grandísimo amigo... ¡es jefe de esclerosis múltiple a nivel mundial por cuarto año consecutivo! El único argentino en llegar a ese lugar”, habría escrito Pettinato.

“Aunque es norteamericano y argentino por elección jajajaja increíblemente. Un campeón”, continúa la supuesta conversación y termina con uno de los últimos logros del profesional: “Descubrió la Enfermedad de Lyme en Argentina ahora, esta semana terminó de editar su libro al respecto”.

Antes de mostrar un nuevo chat, que tiene como fecha el 4 de febrero de 2021, Vázquez advirtió: “Atención con esto porque marca una dicotomía entre lo que contaba Felipe y lo que dijo la familia (de Melchor) hoy, que era una persona llena de vida, completamente sana”, indicó el periodista y dio paso a la siguiente placa.

“Solo a Melchor lo encontré destruido, pobre. Y por eso me quedé”, habría escrito Felipe. En otra parte de la conversación, el hijo del conductor le dice a su interlocutora que le quiere regalar un tatuaje. “Quería hacerle un obsequio a Melchor”, leyó Vázquez. “Le quiero regalar al Doc. un pequeño tattoo del rostro del Gral. Mohamed Alí Seineldín, con tintura glow in the dark”, se vio en la captura.

La presunta charla continúa con un pedido. “El doc. necesita desesperadamente CBD (cannabis medicinal), en crema creería, para su papá, para la espalda de su padre”, dice el chat. “Yo le doy”, responde su amiga. “Sabe mucho, mucho, Melchor, eh”, le contesta Felipe.

De acuerdo a la información de Vázquez, esta situación generaba sospechas en el entorno de Pettinato. “Esto que él necesitaba para el médico, supuestamente, los amigos lo interpretaban como que (Melchor) lo mandaba a pedir”, explicó el periodista y reveló que en otra parte de la conversación el joven le habría pedido plantas de marihuana a su amiga.

En la supuesta conversación también se puede deducir qué papel jugaba Roberto Pettinato en la relación de su hijo y el neurólogo. “En esta captura queda claro. Le cuenta a esta persona el capricho que tenía su papá. ‘Acá, a lo de Melchor, no viene’. En ese momento Felipe vivía en la casa de Melchor”, señaló el periodista y remarcó que el conductor no aprobaba este vínculo.

En una quinta captura, Felipe le habría contado a su amiga que estaba viviendo con Melchor. “‘¿Te arreglaste?’, le pregunta esta persona que sabía que iban y venían en esta relación de seudo amistad que tenían”, indicó Vázquez.