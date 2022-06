Ricardo Montaner tuvo un exabrupto en La Voz Argentina y apuntó contra Mau y Ricky: “Gracias, cabrones”

El clan Montaner es famoso no solo por su enorme talento, sino por la el cariño y la complicidad que los une. En cada oportunidad que tienen, demuestran una vez más que el amor corre fuerte dentro de ese núcleo, el cual incluye no solo a los parientes de sangre sino a los que se sumaron en el tiempo. Por su parte, Ricardo Montaner no pierde ocasión de dejar en claro el profundo orgullo que siente por sus hijos quienes, a su vez, agradecen infinitamente a su padre todo lo que hizo por ellos. Sin embargo, durante la edición del martes de La Voz Argentina (Telefe), esto quedó atrás y los tres protagonizaron un duro enfrentamiento.

Ricardo Montaner tuvo un exabrupto en La Voz Argentina y apuntó contra Mau y Ricky

A diferencia de muchas competencias y realitys shows, en La Voz no solo compiten los participantes que se suben día a día al escenario, sino que también lo hacen los coaches. Cada uno de ellos debe conformar un grupo de cantantes a quienes guiarán y que, a medida que avanza la temporada, deberán enfrentarse tanto a los otros equipos como a los integrantes del team propio. Al final, la persona que gane se lleva el título para si misma y, de la misma forma, convierte en ganador a la celebridad que lo acompañó durante todo el certamen.

Una de las particularidades de la edición argentina es que Ricardo Montaner se disputa el triunfo con Mau y Ricky, sus hijos. Aunque el resto de los sillones los ocupan Lali Espósito y Soledad Pastorutti -quienes pelean con uñas y dientes por ganar- algunas de las batallas más encarnizadas son lideradas entre los artistas que forman parte de la misma familia.

Ricardo Montaner se conmovió al escuchar cantar Jazmín captura de video

La edición del 2022, por el momento, no había sido escenario de grandes enfrentamientos, pero todo eso cambió durante el martes por la noche. Los intérpretes de “Llorar y llorar” dejaron de lado su lealtad hacia el hombre que los crió y, sin dudarlo, aplicaron una dura estrategia para evitar que avanzara en la competencia. De esta manera, desataron su enojo.

Jazmín Sparta, de tan solo 19 años, fue la responsable de inaugurar la noche. Incluso antes de pararse frente a la audiencia en vivo del estudio de Telefe, aseguró que, en caso de que todos se dieran vuelta, ella elegiría a Ricardo Montaner. “Me voy con él de una. Creo que no tendría ni que pensarlo porque me parece una persona super centrada y muy sabia, no solo en lo musical. Me gustaría aprender mucho de él”, manifestó, convencida.

Enojado, Ricardo Montaner se enfrentó a sus hijos captura de video

Apenas habían pasado un par de segundos desde que comenzó a cantar “El adivino” de Abel Pintos cuando, conmovido, Montaner presionó el botón para girar. Tras él fueron la Sole, Mau y Ricky y, por último, Lali Espósito. Pero, antes de que el sueño de la joven pudiese volverse realidad, el dúo musical utilizó un truco bajo la manga: bloquearon a su papá. Esta función, incluida en esta tercera parte del reality, le permite a los coaches evitar que otro pueda ser seleccionado por el concursante. Así, impidieron que Jazmín pudiese sumarse al team de Ricardo.

“Gracias cabrones”, exclamó el afectado en cuanto se dio cuenta, sin poder contener el enojo. “Te acuerdas que fui el primero en dar la vuelta, ¿Verdad? Bueno, me bloquearon. Quiero que sepas que tengo una granja de pollos y ellos -Mau y Ricky- eran parte de la herencia esa. Eres una de las voces más hermosas que he oído y quisiera que vinieras conmigo”, le dijo a la joven, entre molesto y divertido. Y, con el dedo apuntado hacia sus hijos, disparó: “Están desheredados los dos”.

Ricardo Montaner abandonó el sillón para poder abrazar a la participante captura de video

A pesar de que Jazmín no pudo sumarse al grupo que tenía pensado, cuando le admitió al músico que ella quería ir con él, se ganó un apretado abrazo y una lluvia de besos en la frente de su parte.

Finalmente, decidió sumarse al equipo de Mau y Ricky con la promesa de Ricardo de que intentará robarla para el suyo cuando tuviese la oportunidad.