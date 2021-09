Ricky Maravilla recordó su caída en el programa de Mirtha Legrand y apuntó contra Daniel Tinayre

Ricky Maravilla fue el invitado de este lunes en Los Mammones (América). Durante su conversación con Jey Mammon, se homenajeó su extensa carrera y se contaron anécdotas. Entre los recuerdos, se destacó una de sus visitas al programa de Mirtha Legrand, donde protagonizó una inolvidable caída.

Todo comenzó cuando el cantante dio detalles de cómo llegó a sentarse en la mesa más importante de la televisión argentina: fue después de haber sido invitado a un desfile internacional en Punta del Este. “Fue tal el éxito que inmediatamente la señora Mirtha Legrand dijo que me quería en el programa”, relató Ricky. “Te voy a preguntar algo jodido. ¿Es cierto que Daniel Tinayre no quería que vos fueras?”, indagó el conductor.

“Así es. Cuando leyó la grilla de artistas que decía Ricky Maravilla, los Midachi, Tusam, la señora Aschira, él dijo: ‘Yo no quiero esta mesa, porque acá nunca se sentó un artista popular, quiero mantener el nivel’”, comentó Maravilla, y agregó: “Nunca en la historia de los programas de Mirtha han logrado superar el rating de ese programa”.

A continuación, la producción mostró el video del histórico blooper del músico. “Ahí estamos viendo a Ricky cuando hace la caída. ¿Estas caídas son de verdad?”, quiso saber Mammon, mientras observaba el momento en el que Maravilla cae al suelo mientras intenta agarrarse de “La Mona” Jiménez. “Sí, son de verdad. Había una banqueta que era transparente, no se veía nada”, confesó Ricky, desatando risas en el estudio. “Igual ahí le intentaste de meter un poco de cotillón”, destacó Jey. “Yo trato de ser espontáneo. Cuando me dijeron que iba a estar en el programa yo no sabía qué hacer y le recé a Dios. Lo di todo para enorgullecer a mi público”, remarcó el cantante de 75 años.

La relación de Ricky Maravilla con Silvina Escudero

Más adelante, tuvo lugar una situación inesperada cuando Silvina Escudero reveló que Maravilla iba todos los fines de semanas a su casa porque era amigo de sus padres. “Aclará lo que pasó entre nosotros, Ricky, por favor no dejes la duda. Venía siempre todos los fines de semana a casa y con las chicas hacíamos el trencito porque es amigo de mamá y papá, entonces las previas en casa eran con Ricky Maravilla bailando”, expresó la panelista.

“¿Quién se hubiese imaginado que Ricky Maravilla iba a la casa de Silvina Escudero?”, lanzó el conductor. “Te juro por Dios, todas las chicas del colegio Northlands bailando ‘Qué tendrá el petiso’”, cerró Escudero.

LA NACION