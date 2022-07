Ricky Martin fue citado por la Justicia tras ser denunciado por violencia doméstica por su sobrino

Ricky Martin fue denunciado por violencia doméstica hace casi dos semanas en Puerto Rico. Este miércoles se conoció que el próximo 21 de julio deberá presentarse en la primera audiencia, donde estará el denunciante, su sobrino de 21 años, hijo de su hermana Vanesa.

Además, se confirmó que la orden de restricción solicitada se hizo efectiva en contra del artista. Sin embargo, el cantante de 50 años negó rotundamente las acusaciones. “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, escribió Martin, en su cuenta de Twitter.

“Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, agregó el artista puertorriqueño.

Según trascendió, el denunciante y familiar del cantante declaró haber mantenido una relación sentimental con su tío durante siete meses. En la causa, además, habría diferentes sustancias involucradas.

La orden de restricción fue dictada en primera instancia por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En un principio, la identidad del denunciante no fue revelada por los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Así, la policía recibió copia de la orden de protección y coordinó el trámite por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado.

Un hermano de Ricky dice que su sobrino tiene “problemas mentales”

A través de una transmisión en vivo, que luego dejó publicada en su cuenta de Facebook, Eric Martin, hermano de Ricky, sostuvo que el denunciante es un sobrino “con problemas mentales”.

En un video titulado “Vamos a poner todo esto en contexto para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caído”, Eric Martin se expresó en duros términos contra el gobierno de Puerto Rico y los medios de comunicación que especularon respecto de la identidad del denunciante.

Sus críticas fueron en alusión a lo que publicó el periódico El Vocero -y que luego reprodujeron otros medios-, que informó que en los documentos presentados ante la Justicia se sostenía que el demandante de Ricky Martin era una antigua pareja con la que se relacionó “por siete meses y se separaron hace dos, pero el peticionado no aceptó la separación”.

“Mucha gente me dice que no hable, pero algo me está diciendo que tengo que hablar porque yo no tengo miedo ni tengo que esconder nada”, dijo Eric Martin, en el inicio de la transmisión.

“Si alguien ha cometido un fallo aquí, debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado. No porque sea mi hermano... La sociedad está extremadamente dañada”, continuó.

Por otro lado, se dirige a su sobrino y denunciante de su hermano: “Papito, tu sabes cómo nosotros te hemos querido. Tu sabes cómo te has alejado de nosotros. Tu sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.