Robbie Williams en Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

Finalmente, Robbie Williams, el aclamado músico británico, confirmó su tan esperado retorno a la Argentina después de dos décadas de ausencia en los escenarios locales. El artista se presentará en el Movistar Arena el próximo jueves 1° de octubre y promete deleitar a sus fans con un repertorio que fusionará sus emblemáticos clásicos con las nuevas canciones de su reciente álbum “Britpop”.

Robbie retomará su gira mundial para llegar a Argentina en octubre (Foto: @robbiewilliams)

La expectativa por este show es mayúscula, considerando la larga espera de los fans argentinos. La última vez que Williams pisó suelo nacional fue en 2006, durante su gira mundial, con una memorable actuación en el estadio de River Plate.

Este anuncio cumple una promesa que el propio artista había realizado en septiembre pasado. Durante el Aftersun Festival en Malta, Williams dialogó con una seguidora argentina, Camila, a quien le aseguró: “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios... ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”.

Las entradas, a la venta

La comercialización de las entradas para este evento se realizará exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los usuarios de American Express Platinum tendrán una oportunidad exclusiva de adquirir sus tickets en una preventa que iniciará este martes 24 de febrero a las 12 horas.

La venta general de las ubicaciones estará disponible a partir del jueves 26 de febrero, también a las 12 del mediodía. El precio de las entradas van desde los $145.000.

Los tickets se consiguen desde la página de Movistar Arena

El concierto en Buenos Aires forma parte de la actual gira mundial de Robbie, que comenzó el pasado 31 de mayo del año pasado en Edimburgo. Esta serie de presentaciones ya convocó a más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y alcanzó un total de 1.2 millones de espectadores en todo su periplo europeo, que concluyó el 2 de octubre en Atenas, Grecia. La gira se reanudará el 5 de junio en Alemania, y luego de recorrer diversas ciudades europeas, desembarcará en Latinoamérica, incluyendo esta esperada parada en Argentina.

En esta ocasión, Williams presentará su decimotercer álbum de estudio, titulado “Britpop”, lanzado al mercado el pasado 16 de enero. El lanzamiento original de este material estaba previsto para octubre del año anterior, pero el músico decidió estratégicamente postergarlo para evitar la superposición con el estreno de “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift. El disco incluye nuevas canciones como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life, y le permitió al solista alcanzar un nuevo hito histórico: su decimosexto álbum en el primer puesto del ranking del Reino Unido. Este logro consolida su trayectoria y reafirma su marca como el solista con la mayor cantidad de discos en la cima de las listas británicas.

El espectáculo en el Movistar Arena no solo revivirá la energía habitual del cantante, sino que ofrecerá una lista de temas que abarcan toda su prolífica carrera. El público espera que toque hits icónicos como Angels, She’s the One, Let Me Entertain You, Rock DJ y Feel, entre otros. De esta manera, Argentina se prepara para recibir a uno de los artistas internacionales más queridos por todos, que cosechó hasta la actualidad un vínculo muy fuerte con el público local.