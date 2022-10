Rating: la final de ¿Quién es la máscara? le rindió a Telefe, aunque no pudo liderar el día

escuchar

Los números del rating televisivo del jueves volvieron a posicionar a los ciclos del prime time. La mejor audiencia del día se la llevó Telefe Noticias (Telefe) con un promedio de 10,7 puntos , escalando a un máximo de 11,3 puntos, superando los 7,2 puntos que hizo Telenoche (eltrece). Y en la segunda franja de la noche, eltrece se recuperó con los 10,2 puntos de promedio que marcó Los 8 escalones del millón , número que le permitió ganarle a la ficción brasileña Génesis (Telefe), que cerró su promedio en 9,4 puntos.

Cerca de las 23, comenzaron a enfrentarse ¿Quién es la máscara? (Telefe), conducido por Natalia Oreiro, y Canta conmigo ahora (eltrece), el formato a cargo de Marcelo Tinelli, las apuestas fuertes de la noche. Con mucha expectativa, ayer compitieron por última vez, luego de semanas donde fueron alternando el liderazgo hasta estabilizarse en favor de Tinelli . Aunque, el lunes 12 de septiembre, el debut de ¿Quién es la máscara? había hecho 17,3 puntos dejando atrás a Canta conmigo ahora que esa noche solo había logrado 7,9 puntos de promedio; con el correr de los días, las marcas se fueron emparejando.

En la final de ¿Quién es la máscara?, Fernando Dente se coronó como el ganador gentileza Telefe

El final de ¿Quién es la máscara? le permitió subir los números cerrando en 9,9 puntos de promedio y escalando a un pico de 10,3 puntos. Desde el próximo lunes, Gran Hermano se sumará a la noche central de Telefe. Si bien Natalia Oreiro cumplió con su rol con profesionalismo, el formato no terminó de resultarle del todo funcional. Quizás, otro tipo de programa, hubiese permitido sacarle más provecho al carisma de la actriz, una figura de rango estelar.

Fernando Dente estaba detrás del disfraz de Brillo Instagram: @ferdente

En cuanto a Canta conmigo ahora, su promedio fue de 8,4 puntos, con un pico de 10 puntos, número alcanzado en el inicio y traccionado por Los 8 escalones del millón, el programa que lo precede.

En la primera franja, que arranca cerca de las siete de la mañana, Buen Telefe (Telefe) lideró con 3,1 puntos , seguido por Arriba argentinos (eltrece) que llegó a los 2,3 puntos de promedio. En América, Buenos días, América hizo 1,1 y 2,2 puntos, en sus dos tramos, y Telenueve al amanecer (elnueve) marcó 1,8 puntos, números considerablemente superiores a los alcanzados por TV Pública Noticias Mañana, que promedió 0,2 décimas.

Adrián Puente conduce, junto a Érica Fontana, Buen Telefe, el noticiero que ayer lideró la franja del amanecer Instagram Adrián Puente

En América lideró LAM con un promedio de 3,7 puntos y un gran pico de 5 puntos, un número inusual en este canal. También en América, Intrusos marcó 3,1 puntos y A la tarde llegó a los 2,9 puntos, siendo los espacios con mejor audiencia de la señal.

En elnueve, Bendita, que compite con LAM en la franja de las 20, también cosechó la mejor audiencia de su canal con un promedio de 4,2 puntos , escalando a un pico de 4,9 puntos. En esta señal, Telenueve al mediodía marcó 3 puntos, superando los números del programa precedente y del que lo continúa.

En pleno prime time, desde las 21.30, la TV Pública ofreció Fútbol ATP, emitiendo el encuentro disputado entre Atlético Tucumán y Rosario Central. Las transmisiones deportivas le rinden al canal estatal, que ayer cosechó un promedio de 1,4 y un máximo de 1,8 , números bajos, pero superiores a los que suele marcar la programación habitual de la señal. Con 0,9 décimas de promedio, Cocineras y cocineros argentinos fue el segundo programa más visto del canal.

En Net TV, con 0,6 décimas de promedio, la ficción extranjera El señor de los cielos fue lo más visto, mientras que en Bravo TV, con igual número, hizo lo propio Avenida Brasil, otra ficción importada.

Momentos destacados

Fernando Dente fue el ganador de ¿Quién es la máscara? El actor y cantante, uno de los nombres destacados del teatro musical argentino, se coronó campeón de este particular certamen donde han desfilado figuras famosas y personajes mediáticos ante los “investigadores” Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina.

Se acerca la final de Canta conmigo ahora, instancia que dará paso a la segunda temporada de este programa sostenido en All together now, formato internacional que, por primera vez, se ofreció en la televisión argentina. Como preámbulo a los momentos decisivos que consagrarán a uno de los concursantes, Marcelo Tinelli presentó un clip con algunos momentos destacados que salieron al aire en el ciclo.

Augusto Tartúfoli ofreció un pormenorizado informe acerca de la figura de Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate que acaba de renunciar a su puesto. En la sección “Tartu Story” del programa A la tarde, el periodista contó aspectos que hacen a la figura del apodado “Muñeco”, un hombre fuerte del fútbol local.

Daniel Navarro presentó un informe sobre la prevención del cáncer de próstata en Telenueve al amanecer. En el marco de una campaña al respecto, se habló sobre la importancia de los controles anuales.

Los 5 más vistos

1. Telefe Noticias (Telefe) 10,7 puntos de rating

2. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,2 puntos

3. Zuleyha (Telefe) 10 puntos

4. ¿Quién es la máscara? (Telefe) 9,9 puntos

5. Génesis (Telefe) 9,4 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.