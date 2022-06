Roland Garros: Gabriela Sabatini eligió una impensada y divertida actividad en la cena de las leyendas

En 1996, Gabriela Sabatini decidió que era momento de cerrar una etapa y, a pesar de la tristeza de sus fans, se retiró del tenis profesional. 27 años más tarde, aceptó regresar a las canchas, a las grandes audiencias y a la presión de la competencia para ser parte del torneo de las leyendas del Roland Garros. Pero no lo hizo sola, sino que contó con el apoyo de otra gran estrella del tenis argentino: Gisela Dulko. Las deportistas argentinas avanzaron juntas y llegaron a la final, que tendrá lugar este sábado a la mañana. Antes de eso, se vistieron de gala y le pusieron pausa al deporte para pasar una increíble noche cargada de risas y mucha música.

Gabriela Sabatini y Gisela Dulko en la previa a la final del torneo de las leyendas

Sabatini, quien fue cinco veces semifinalista en Roland Garros (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992), regresó a la cancha con un único fin: pasarla bien. Y, en cada uno de los encuentros, se notó que pudo cumplir este objetivo ya que sacó a relucir la pasión, el carisma y el talento que la ayudaron a convertirse en una de las preferidas del público. La complicidad y coordinación con Dulko -quien se retiró en el 2012- fueron de mucha ayuda y así el dúo se volvió imparable.

“Había nervios lógicos antes de salir a la cancha, pero nos ayudó mucho que nos llevamos muy bien con Gise y tanto reírnos afuera nos aflojó. Pudimos divertirnos y fue una emoción enorme entrar a jugar”, expresó la tenista de 56 años tras la victoria por 6-3 y 6-3, en 54 minutos, ante las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández.

Ahora, la dupla se prepara para enfrentar a las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone el sábado a las 10 de la mañana, evento que se desarrollará en el tercer turno del court Suzanne-Lenglen. La competitividad es una característica que los deportistas poseen a pesar de retirarse, sin embargo, la importancia de este duelo reside más en el poder revivir los viejos tiempo que en el lograr llevarse el premio a casa.

Gabriela Sabatini y Gisela Dulko durante el torneo de las leyendas Thibault Camus - AP

Es por eso que las cuatro tenistas decidieron asistir juntas a la cena previa a la final y posaron muy emocionadas vestidas con sus mejores trajes. Así se pudo ver en la cuenta de Instagram tanto de Gisela Dulko como de Gabriela Sabatini, quienes compartieron algunas fotos del divertido evento en donde se reunieron a pasar un buen rato con otros renombrados tenistas.

La publicación que más llamó la atención fue, quizás, un video en donde se puede ver a las dos argentinas subidas al escenario y pegadas al micrófono mientras cantan con mucha pasión el estribillo de “I can’t get no satisfaction” de The Rolling Stones. Acompañadas por el clásico de rock and roll, protagonizaron una escena que haría llorar de emoción a cualquier fanático del tenis ya que, los integrantes de la improvisada banda, también son figuras históricas del deporte.

John McEnroe durante la cena de las leyendas instagram @giseladulko

Uno de los más destacados es quien se encuentra en el lugar de guitarrista y voz principal: nada más y nada menos que John McEnroe. El exjugador estadounidense, quien en sus años de actividad se consagró como el tenista masculino con más títulos combinados en la era abierta, dejó la raqueta para sacar a relucir su lado más artístico. Y tanto Dulko como Sabatini se animaron a seguir sus pasos, al menos por una noche.