Russell Crowe reveló cómo perdió más de 25 kilos a los 61 años

El actor neozelandés Russell Crowe reapareció con un aspecto físico totalmente renovado y sorprendió a más de uno con su nueva apariencia, ya que consiguió perder más de 25 kilos a los 61 años y tras su participación en la película Núremberg.

Durante su visita al reconocido podcast The Joe Rogan Experience, el actor tuvo una conversación amena con el conductor del programa y sorprendió a la hora de hablar sobre su notoria pérdida de peso apenas meses después de interpretar al oficial alemán Hermann Göring en la película basada en el libro The Nazi and the Psychiatrist (El nazi y el psiquiatra).

En un diálogo alrededor de las temáticas vinculadas al tipo de comida que se sirve en el 2025 y las dificultades de tener obesidad, Crowe buscó ponerse de ejemplo. “Pesaba 126 kilos cuando terminé Núremberg. Ahora peso 100,9. Gran parte de esto se debe a que me presentaste a tu amigo Brigham. Y desde entonces, probablemente me he reunido con ellos unas cinco veces. El verdadero beneficio que estoy obteniendo, al parecer, es con estas inyecciones que me he estado poniendo en los hombros y las rodillas, además de las intravenosas, que han reducido la inflamación de mi cuerpo”, reveló para luego recibir las felicitaciones de Rogan.

Russell Crowe contó cómo hizo para más de 25 kilos Archivo

En la previa a meterse de lleno en su pérdida de peso, quien fuera protagonista de Gladiador enfatizó: “La mayor carga para nuestro sistema de salud es la obesidad y todos los problemas que conlleva. Permitimos que continúen sistemas de producción de alimentos que sabemos que son extremadamente dañinos para la salud. Simplemente permitimos que sigan funcionando. Tenemos productos que se anuncian como ‘alimentos’ que han sido analizados y resulta que no contienen ningún alimento real. Son solo productos procesados”.

Russell Crowe habló de su cambio físico

Luego, Russell Crowe desarrolló la temática de sus problemas con el alcohol y remarcó cómo consiguió dejarlo en el pasado: “Soy un gran defensor de tomar una copa. Es mi herencia cultural y, como hombre de clase trabajadora, es mi maldito derecho. Pero a medida que te haces mayor, hay ciertas cosas que empiezas a aprender sobre tus capacidades... Ahora que soy mayor, sé que una noche a la semana, si me divierto, es suficiente. Intento eliminar lo superfluo. Ahora intento beber de forma ocasional, no beber por beber”.

Este nuevo manejo de las bebidas alcohólicas fue algo clave en la pérdida de sus más de 25 kilos, ya que tal como informó MedlinePlus, el alcohol tiene un alto contenido calórico e incluso algunos tragos especiales pueden contener la misma cantidad de calorías que una comida, pero sin incluir los nutrientes, ya que son calorías vacías. Por citar algunos ejemplos, una cerveza de 355 ml tiene 150 calorías, mientras que una copa de vino o un vaso de ginebra, ron, vodka o whiskey acumula otras 100.

Las calorías vacías del alcohol son una de las causas más comunes del sobrepeso. Freepik

Con respecto a la película Núremberg, la misma ya se estrenó en cines de los Estados Unidos el pasado 7 de noviembre y tiene una fecha de lanzamiento en Argentina pautada para el 29 de enero de 2026. En la misma, Russell Crowe interpreta a Hermann Göring y comparte el protagonismo con el actor estadounidense Rami Malek, quien dio vida a Douglas Kelley, un oficial del Cuerpo de Inteligencia Militar del Ejército de los EE.UU. que se desempeñó como psiquiatra jefe en la prisión de Núremberg durante los primeros meses de los juicios de Núremberg.