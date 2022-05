Sabrina Rojas defendió a Luciano Castro tras la polémica por el video de sus hijos: “No saben el contexto”

El domingo por la tarde, Luciano Castro salió a disfrutar del soleado domingo junto a sus dos hijos, Fausto y Esperanza, y su novia, Flor Vigna. Los cuatro se subieron al auto, pusieron la música fuerte y vivieron un hermoso momento familiar. Sin embargo, lo que debía quedar como un divertido recuerdo se convirtió rápidamente en un horrible episodio ya que, luego de que se viralizara un video en donde se ve que ninguno de los menores tenía puesto el cinturón de seguridad, el actor se convirtió en el foco de una oleada de críticas. En medio de la polémica, Sabrina Castro -su expareja y madre de los niños- salió en su defensa.

Sabrina Rojas defendió a Luciano Castro

A principios de la semana, Luciano Castro compartió un inocente video en Instagram pero que, en cuestión de tiempo, le ganó el repudio de los usuarios de las redes sociales. El mismo fue capturado por Flor Vigna quien, sentada en el asiento del acompañante, filmó lo que sucedía en el interior del vehículo. En la parte de atrás, Fausto viajaba sin el cinturón de seguridad mientras Esperanza -su hermana- estaba parada y con la cabeza asomada por el techo corredizo.

La sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes que desaprobaban la actitud de los adultos y, tanta repercusión generó, que el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó la filmación con un duro mensaje.

Luciano Castro compartió un video con sus hijos y le llovieron las críticas

“Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia. Pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial. Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez. La Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo. Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia”, escribió Pablo Martínez Carignano.

Horas después del descargo del funcionario público, trascendió que el actor podría llegar a perder el registro de conducir debido a su imprudencia.

Desde Intrusos (América), Maite Peñoñori brindó más detalles sobre la situación. “Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una reevaluación “, explicó la panelista.

La publicación del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Instagram

Y agregó: “Lo que me dicen es que inteligentemente no esperó, sino que se presentó espontáneamente, le hicieron esta reevaluación, y ahora están decidiendo, aparentemente, que no le quitarán la licencia, como si sucedió en el caso de Matías Defederico”. Años atrás, la expareja de Cinthia Fernández atravesó un episodio similar luego de publicar un video que registró a una de sus hijas sentada en el regazo del acompañante sin cinturón.

A su vez, Virginia Gallardo acotó: “Tanto Flor Vigna como Sabrina Rojas, su ex mujer y bueno obviamente, madre de su hija, que estaba involucrada en el video, salieron a defenderlo. Concretamente lo que Sabrina nos cuenta es que fue dentro del barrio cerrado. Dice que lamenta la repercusión pero que él es súper cuidadoso”.

De acuerdo a lo informaron, Sabrina Rojas dijo: “Eso fue dentro del barrio cerrado donde vivimos, que vas a 20 kilómetros por hora. Yo entiendo que la gente no comprenda si no saben el contexto, pero todos van a esa velocidad y no más”.