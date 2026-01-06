Las románticas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el Caribe: tragos, mimos y playa

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasaron unos días de descanso y amor en el Caribe, y se mostraron juntos tras el inicio de año también compartido. A través del álbum de fotos, la pareja se mostró muy enamorada y feliz, compartiendo momentos de relax junto a un grupo de amigas. “Con mis personas preferidas”, escribió la artista en su publicación de Instagram.

Tini con look veraniego en el Caribe

Las imágenes muestran a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en playas turquesas, con looks veraniegos y gestos de complicidad. El futbolista de la selección argentina respondió rápidamente a la publicación y sorprendió a sus seguidores con una declaración de amor: “Con vos todo es más lindo”.

Tini Stoessel compartió fotos de De Paul en la intimidad de sus vacaciones

Tras un año intenso de trabajo y con su tour Futttura en plena marcha, estas vacaciones fueron un alto para recargar energías antes de afrontar los próximos compromisos artísticos. Lejos del ritmo vertiginoso de los shows, Tini mostró un inicio de año atravesado por la calma, los afectos y el disfrute compartido.

Tini con amigas en el caribe

Tini disfrutando del Caribe

En el carrusel que publicó la cantante también hubo lugar para un festejo especial. Durante la estadía, una de sus amigas más cercanas, Belu Lubos, celebró su cumpleaños, y Tini mostró parte de la intimidad del encuentro: una celebración con globos, brindis nocturnos y sonrisas compartidas, acompañado de un grupo de mariachis cantando. Las postales reflejan un clima distendido y cercano, lejos de grandes producciones, y consolidan el perfil relajado que tuvo el viaje al Caribe.

Tini festejó el cumpleaños de una amiga

Sin embargo, una imagen que despertó numerosos comentarios fue la escena de la pareja en medio del mar, donde Tini aparece arrodillada frente a Rodrigo mientras conversan cara a cara, en un intercambio íntimo y relajado. La pareja se mostró con unas bebidas en mano, en una imagen espontánea y natural que no tardó en despertar comentarios entre sus seguidores.

Tini y De Paul conversando en la playa

La publicación cerró con un retrato de la pareja abrazada posando frente al mar durante el atardecer. Ambos aparecen de espaldas a la cámara y en contraluz, con las siluetas recortadas sobre un cielo anaranjado, demostrando el momento tranquilo y de amor que viven actualmente.

Tini y DePaul abrazados al atardecer

Una historia con idas y vueltas

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron su relación en 2021, en un momento de alta exposición para ambos. Ella atravesaba una etapa de fuerte proyección internacional en su carrera musical, mientras que él se consolidaba como una pieza clave de la selección, que por entonces se preparaba para el Mundial de Qatar 2022. Durante la competencia, la cantante estuvo presente en el país anfitrión para acompañarlo, un gesto que reforzó la visibilidad del vínculo.

Tini Stoessel y rodrigo de paul instagram

Sin embargo, en 2023 la pareja anunció su separación, lo que marcó un punto de inflexión tanto en lo personal como en lo público. En ese período, Tini atravesó un momento sensible de su vida, en el que habló abiertamente sobre su salud mental y la necesidad de priorizar su bienestar, mientras que De Paul continuó enfocado en su carrera deportiva.

Tini anunció su separación de De Paul

De Paul, con el mismo texto que Tini, anunció su separación

A pesar de la ruptura, el vínculo nunca se cortó del todo. A lo largo de 2024 y 2025, distintos gestos, encuentros y apariciones alimentaron las versiones de una reconciliación. Finalmente, la presencia de Tini en los partidos del Inter Miami y la de Rodrigo De Paul en los shows del tour Futttura a fines del año pasado —donde se lo vio junto a la familia de la cantante— terminó por confirmar el acercamiento.