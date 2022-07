Sofía “Jujuy” Jiménez relató la extraña fobia que padece: “Te genera arcadas y no podés verlo”

Este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff recibió la visita estelar del cantante Leo García, la periodista Érica Fontana, la actriz Sabrina Rojas, el animador infantil Diego “Topa” y la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez. Esta última sorprendió a todos los invitados del programa cuando reveló la extraña fobia que padece desde hace bastantes años.

Cuando el conductor pidió que avancen un paso los que vivieron un “papelón memorable”, la modelo comenzó a relatar su anécdota. Sin embargo, Andy la interrumpió para consultarle sobre la fobia que padece desde hace varios años: la tripofobia, que es el miedo que se genera al mirar figuras geométricas muy juntas como orificios pequeños “¿Qué es? La fobia a “Tripa” de Mambrú”, bromeó el conductor del ciclo.

Sofía Jiménez explica su fobia en PH, Podemos Hablar (Telefe)

“Pensarlo me da como impresión, de hecho esto podría ser”, dijo la modelo señalando un sector del estudio de televisión y el suelo, que estaba decorado por varios círculos. “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, explicó Sofía Jiménez y luego ejemplificó: “Vieron que el pulpo tiene como unas cositas...”, dijo en referencia a la parte inferior de los tentáculos.

De repente, los invitados empezaron a notar que había formas geométricas una al lado de la otra en todas partes del estudio: “Allá atrás”, señaló Diego “Topa”. “Cambió porque el estudio no era así”, dijo entre risas la modelo y el conductor le contestó en tono de humor: “Lo hicimos para vos”, para la risa de todos los invitados. “¡Qué amores!”, dijo con una sonrisa Sofía, fiel a su simpatía.

“Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo”, explicó la actriz de 31 años, que pese a su temor, reconoce que no es tan grave. Sin embargo, la que padece más este trastorno es su hermana: “La pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa”, sentenció.

Andy Kusnetzoff le consultó si lo trata en terapia, pero la modelo afirmó que no le da tanta importancia, ya que cuando se encuentra ante una situación así, simplemente se da vuelta y no lo mira.

La trágica historia de la abuela de Sofía Jiménez

Tras relatar los papelones memorables de cada invitado, Andy Kusnetzoff pidió que avanzaran casilleros los que tuvieron experiencias místicas y paranormales. Al centro volvió Sofía Jiménez, quien relató su anécdota sobre la canalización. “Es cuando existe el canalizador y se encarga de bajar información”, manifestó la modelo y aseguró que se contacta mucho con su abuela fallecida, quien tuvo una muerte trágica.

Sofía Jiménez explica la trágica muerte de su abuela en PH, Podemos Hablar (Telefe)

“Yo no la conocí nunca en mi vida. A mi abuela, la mató mi abuelo hace más de cuarenta años”. Sofía Jiménez explicó que su abuelo estuvo preso durante mucho tiempo y cumplió con su condena.

“Mi mamá con 13 años salió adelante, una genia. Él hizo su historia, tuvo otra familia y lo fuimos a visitar el día que se estaba muriendo. Nos llevaron a todas las primas a la clínica”, relató la modelo con el asombro de los invitados de fondo. “Era rarísimo porque era la persona que no me permitió conocer a mi abuela y eso es muy loco porque la conexión está igual, por eso creo tanto en las energías”, concluyó Sofía Jiménez.