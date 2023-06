Sabrina Rojas y el Tucu López tuvieron una escapada romántica a Mar del Plata que sellaría su reconciliación

escuchar

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Si bien esto no aplica en todos los casos, ya que algunos quieren borrar, como sea, cualquier registro de la relación amorosa, en otros aplica a la perfección. Una pareja que ejemplifica el dicho es la de Sabrina Rojas y Luis “el Tucu” López. Tras la foto que se viralizó semanas atrás donde se los vio juntos en un acto del colegio de los hijos de ella, la aparición de nuevas pruebas dieron cuenta de que efectivamente habrían apostado nuevamente al amor, y a pesar de los rumores, peleas y distanciamientos, habrían decidido darse una segunda oportunidad y disfrutar juntos de Mar del Plata.

El noviazgo, que comenzó en agosto de 2021, tomó de sorpresa a más de uno. Ella venía de una relación de más de una década con Luciano Castro, padre de sus hijos Esperanza y Fausto, y no tenía intenciones de enamorarse, pero, tal como dijo en una entrevista con LA NACION, el amor los sorprendió. Contrario a lo que suele ocurrir en casos similares, los exs lograron establecer un buen vínculo por el bien de sus hijos e incluso sumaron a sus parejas, ella a “el Tucu” y él a Flor Vigna a los planes familiares.

Sabrina Rojas y Tucu López oficializaron su relación en agosto de 2021 y en abril de 2023 ella confirmó la separación PATRICIO PIDAL/AFV

Sin embargo, tras más de un año de relación, en medio de rumores de infidelidad de parte de él, en abril de este año Sabrina confirmó que estaba separada. Pero, aparentemente, se trató de un impasse, porque un mes después, la cuenta de Instagram Gossipeame subió una foto donde se pudo ver a ambos presentes en un acto escolar de los hijos de ella: “Parece que hay reconciliación”.

Tras la viralización de la foto, la modelo estuvo en Noche al Dente (América TV) y reveló que estaba pasando una “crisis matrimonial” con López. “A veces, parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera. No puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió”, sostuvo y aseguró que estaban “probando”. Sin embargo, en los últimos días, Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, hizo una de sus famosas investigaciones en las redes y reparó en algunos detalles que dieron cuenta que Sabrina y Tucu estarían apostando por la relación y llevaron su amor directo a Mar del Plata.

Juari compartió pruebas de una posible reconciliación entre Sabrina Rojas y Tucu López (Foto: Instagram @juariu)

Juariu compartió en su Instagram una captura de una storie que subió la actriz de Desnudos, quien mostró parte de su viaje en auto con destino a “La Feliz”: “Sabri se fue a Mardel pero no sola, claro”. Precisamente, su atención se posó en un detalle imperceptible para algunos, pero no así para ella, que se especializa en encontrar romances o en su defecto, separaciones: “Esa pulsera roja la conozco”. Y es que efectivamente la persona que viajaba con ella tenía un accesorio alrededor de la muñeca.

López y Rojas, juntos en el cumpleaños de Lalo Mir (Foto: Instagram @lalo.mirlo)

Investigando, la influencer encontró una foto de Tucu López con la misma pulsera, lo que dio cuenta de que se embarcaron en una aventura romántica durante el fin de semana largo. Por otra parte, también se percató de que ambos asistieron juntos al cumpleaños de Lalo Mir, que se realizó en el barrio porteño de Núñez. El periodista compartió la foto en su Instagram, donde Sabrina y Luis posaron uno al lado del otro.

Si bien ni el locutor ni la actriz confirmaron la reconciliación, las pruebas hablaron por sí solas y dieron cuenta de que, aunque no haya títulos ni etiquetas, hoy volvieron a elegirse.

