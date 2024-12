Santiago enfrentó a Claudio a los gritos en la casa de Gran Hermano y Petrona terminó llorando

Este lunes 9 de diciembre será la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2025 y la tensión ya se siente en el aire de la casa más famosa del país. Con cuatro participantes ya en placa, todos los jugadores están alerta para asegurarse su lugar en el reality. Esto provocó la primera gran pelea de la edición, que tuvo como protagonistas a Claudio Di Lorenzo, uno de los candidatos a irse, y a Santiago Algorta, el líder de la semana.

Todo empezó cuando, tras la cena del sábado por la noche, Claudio empezó a discutir a los gritos con su compañero. “No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo”, exclamó enojado el terraplanista oriundo del barrio de Flores. “Me sorprende porque estás cambiando la charla que tuvimos antes”, retrucó Santiago, el único uruguayo de esta edición.

Claudio empezó la primera pelea de la edición en contra de Santiago

A continuación, Claudio volvió a alzar la voz y dejó ver que su enojo se debía a que Santiago lo subió a la placa de nominados cuando tuvo la oportunidad. “Obvio, yo te la cambio porque estoy jugando. Vos me pusiste a hacerlo, entonces yo saco a otro. A partir de hoy en adelante, no me creas ninguna palabra”, dijo el participante de 41 años. Ante el planteo, su compañero volvió a hacerle saber que no comprendía su repentino cambio de actitud: “No entiendo qué cambió de la de ayer a la de hoy”.

Harto de un ida y vuelta sin sentido, Di Lorenzo dio por terminada la disputa. “No hablemos más porque no entendés nada”, señaló. Al no obtener más respuesta, Claudio optó por levantarse de la mesa para finalizar el conflicto, mientras que Santiago siguió sentado junto a sus compañeros hablando con desconcierto de lo que sucedió.

Santiago aseguró que no entiende el motivo del enojo de su compañero

Sin que sea la intención, la pelea entre ambos participantes terminó afectando a Petrona Jerez, quien se mostró conmocionada ante el conflicto. Apenas terminaron los gritos, la cámara mostró a la tucumana, quien estaba con los ojos llorosos y muy nerviosa tras el tenso momento que protagonizaron sus compañeros. “¿Qué te pasa?”, le preguntó Santiago. “No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta… Hacelo en tu casa, acá no”, respondió la participante, angustiada por la violenta actitud de Claudio. “Eso no se hace, es una falta de respeto”, concluyó.

Petrona rompió en llanto tras la pelea entre sus compañeros de Gran Hermano