Santiago Maratea dijo que quiere armar “una ONG más grande que Google” y ya empezó la colecta

Santiago Maratea tomó una drástica decisión sobre la finalidad que tendrán los fondos que recauda para su beneficio, después de hacer una colecta solidaria. El influencer contó en una secuencia de videos en Instagram que quiere comenzar a armar su propia ONG en la Argentina para ayudar a la gente que más lo necesita y pretende que el edificio sea más grande que el de Google.

Fiel a su estilo, Santi explicó que seguirá con su estrategia de “pasar la gorra” cada vez que finaliza una recaudación, pero en lugar de pedir dinero para adquirir objetos de lujo, como lo hacía hasta ahora, ese dinero será destinado a una fundación sin fines de lucro que potencie no solo a la gente que más lo necesita, sino también a sus trabajadores.

“Mucha gente me preguntó: ‘¿qué vas a pedirte para vos ahora que estás por terminar esta colecta?’ Hmmm, creo que esta vez no voy a pedir nada. Esta vez invita la casa, me agarró de vacaciones y se logró en tres días”, adelantó sobre la decisión que tomó tras su última ayuda solidaria. Seguido, contó que la colecta que hizo para ir en jet privado a la provincia de Corrientes le “pareció terriblemente graciosa” y se concretó. “Me parece genial que haya tanta gente que apoye esa visión que tengo de despegar la solidaridad o empatía con la pobreza, que no tienen nada que ver. De hecho, debería ser considerado al revés, cuanto más empatía mejor te debería ir en la vida. Pero vivimos en un mundo que funciona de la forma opuesta”, reflexionó.

Santiago Maratea contó que fundará su propia ONG Instagram @santimaratea

En ese sentido, contó que a partir del pedido del jet privado pensó en que todo esto ha ido demasiado lejos. “¿Qué voy a pedir después? ¿Hasta dónde va a llegar la joda esta? No tengo por qué pedir algo más caro que la vez anterior. Un jet privado, por ejemplo, sale US$20.000. Podés pedir un bolso Louis Vuitton que, el más caro sale US$8000, y está perfecto. Es lo mismo, porque un bolso de ese valor cuesta $1,5 millones, pero a la vez está este mensaje que yo planteo de separar la empatía de la solidaridad de la pobreza, hay que vincularlas con lo que el mundo relaciona con el éxito, donde ponemos a los artistas, los cantantes, actores y políticos. Me parece absurdo que una persona como yo se llene de plata, porque sino va a terminar siendo lo mismo”, profundizó el joven.

Fue tras esta reflexión que contó la finalidad que le dará a los nuevos fondos que le lleguen tras las colectas que realice. “A la gente que le gusta poner plata para mis colectas, pensé que les podía decir, que en vez de juntar plata específicamente para mí, no empezamos a juntar plata para mí ONG y todos sus empleados, yo soy uno de ellos”, aclaró.

Santi Maratea contó que hará una ONG, cuyo edificio será más grande que el de Google

En línea con su deseo, explicó por qué necesita comenzar a juntar el dinero pronto y hasta lo comparó con el imponente edificio del navegador web. “Yo quiero que mi ONG sea más grande que Google y eso lleva mucha plata. A los empleados de la ONG, por ejemplo, les dolarizaría el sueldo. Es decir, cobrarían en dólares, me parece una forma de incentivarlos a que se queden, aunque esto sea un proyecto de una ONG, te puede dar estabilidad, podés crecer laboral y económicamente”, contó sobre la medida que piensa adoptar con todos los empleados y los aspectos de su fundación.

Tras los respectivos anuncios, el influencer comenzó a “pasar la gorra” para empezar a soñar con el edificio de oficinas que planea tener su fundación. “Quiero que el edificio de mi ONG deje al de Google parado como si fuera un consorcio de viejos cho***s”, sintetizó antes de comenzar su propia colecta en la que pidió $100 para comenzar.