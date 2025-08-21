Se conoció cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron el fin de su relación amorosa hace dos meses, pero tras la filtración de la infidelidad de la actriz, el proceso de divorcio parece haberse acelerado. Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV) el mismo se dará este jueves por común acuerdo. “Quiero contarles que hoy estuve averiguando todo lo que pude. Le escribí a Nico Vázquez y a Gime no le quise escribir porque es incómodo el vínculo, ya contó todo lo que tenía que contar. Ella eligió ese camino”, comenzó la conductora.

“Mañana se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado por la infidelidad. Pero lo que sí le duele es cómo se desencadenó todo y que todo el año estuvo medio boludeado porque ella ya estaba con ganas de separarse”, continuó.

Para los actores la relación estaría totalmente terminada (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Me dijeron que va a ser un divorcio tranquilo, que no tienen como otros escándalos de la farándula muchos problemas de guita. Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa y él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año, justamente para darle un espacio a ella”, reveló sobre la división de bienes.

Yanina Latorre remarcó que la relación laboral entre ambos también estaría intacta, ya que el Nico Vázquez seguiría acompañando a Gimena Accardi y a Andrés Gil en su gira teatral como director de la obra titulada En otras palabras. “Dicen que van a seguir laburando juntos y de hecho la gira en la que está el compañero de trabajo con la que se la vinculó a Gimena seguirá. Esta semana creo que se van a Bahía Blanca. Él (Nicolás) no tiene nada contra el chico (Andrés) porque cree que no es”, señaló la panelista.

“Y también averigüé por el lado de Gonzalo Gerber, que es el novio de Dai Fernández, la compañera de elenco de Nicolás, con la que se lo vinculó, que el entorno de ellos dicen que son mejores amigos. Están todo el tiempo juntos. De ahí saldría el rumor. Si hubiera algo también ya nos habría llegado algo, una foto, un video”, cerró la histórica panelista de LAM (América TV).

Pepe Ochoa reveló en LAM (América Tv) que existió una primera infidelidad entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez en 2018 (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. “Muy rápido se divorcian. Creo que uno de los dos o los dos ya están con alguien y no quieren seguir escondiéndose”; “Se nota que el marido quería el divorcio, muy rápido todo”; “Nico lo va a firmar con más ganas” y “Una semana más y se destapa todo”, fueron algunos de los mensajes más virales en Instagram y X sobre el escándalo del momento.