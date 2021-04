Selena Gómez sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look

La cantante Selena Gomez sorprendió a sus más de 200 millones de seguidores con un look tan radical como sexy: se deshizo de su atractiva melena castaña para darle paso a una versión sensual como rubia platinada. La empresaria y productora, se tomó una selfie que sorprendió a todos.

“Nuevo look. Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora”, escribió la cantante y actriz. La foto primero fue colocada en el perfil de su línea de cosméticos, pero se volvió tendencia cuando la colocó en las historias de su cuenta personal.

La cantante volvió a lucir el pelo rubio. Fuente: Instagram

Con su cara libre de maquillaje y las uñas pintadas en arcoiris de tono pastel, Selena Gomez, de 28 años, convenció a sus fanáticos que ya era hora de un drástico cambio de look. Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que vemos a la ex de Justin Bieber con el pelo tan claro. Selena lució una melena platinada en los American Music Awards de 2017.

“OMG Blondelena finaly”, “Obsesionada”, “Dios mío” y “Ni siquiera la reconocí ¡LA REINA RUBIA ESTÁ DE VUELTA!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la caja de mensajes de Instagram.

Selena Gomez y JLo, entre muchas estrellas más, participarán en un concierto para promover la vacuna contra el Covid-19. “Estoy muy emocionada de anunciar que soy el anfitrión de Vax Live”, escribió la cantante en Instagram y agregó: “Me uniré a Global Citizen para pedir una distribución equitativa de la vacuna Covid-19 para todos”.