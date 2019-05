Con el éxito de La casa de las flores, la repercusión del trabajo de Cecilia Suárez fue exponencial

XCARET, México.- Mucho antes de Paulina de la Mora, Cecilia Suárez había alcanzado el reconocimiento de la industria audiovisual a nivel internacional: fue la primera mujer de habla hispana en ser nominada a un premio Emmy. Es que, más de una década antes de La Casa de las Flores había creado un personaje que generó fascinación. La Bambi, su rol en Capadocia, una serie del estilo Vis à vis, situada en una cárcel de mujeres en la Ciudad de México que causó furor entre el 2007 y el 2012. La actriz mexicana lleva tiempo arrasando con el público pero es en los tiempos de las plataformas de streaming que su popularidad adquiere niveles extraordinarios.

Solo en la época de los videos virales producidos por cualquier persona con un celular activado en modo cámara en el momento y en el lugar indicados, pudo pasar que se le negara a una actriz, por derechos de autor, la posibilidad siquiera de imitar a su propio personaje, o algunas de sus características distintivas. En el caso de Paulina de la Mora, la hija mayor del personaje interpretado por Verónica Castro en la producción de Netflix que puso al culebrón nuevamente en la cima del éxito, esas características distintivas superan por mucho la normal. Su criatura habla como si estuviera separando en sílabas, con una parsimonia sin dudas absurda. Pero en la pelea por la atención del público, absorto entre propuestas de videojuegos, ficciones, realidades que superan las ficciones y mensajería instantánea de todo tipo, lo absurdo adquiere un valor inusitado. Y es ahí donde el melodrama aprovecha y se queda con una buena parte de la torta. Al menos en el caso de La casa de las flores, que prepara su segunda temporada y ya genera enorme expectativa. Así lo demostró el paso de algunos de sus protagonistas por los premios Platino, que reconoce a lo mejor de la producción audiovisual iberoamericana, y tuvieron lugar en Playa del Carmen hace pocos días. Por su alfombra roja desfilaron Paco León , el encargado de ponerse en la piel de María José, una mujer trans, que antes de su transición estuvo en pareja con el personaje de Cecilia Suárez; Darío Yazbek, otro de los hermanos De la Mora, y Cecilia, quien además de conducir la ceremonia de premiación junto al español Santiago Segura, alzó el premio a la mejor actriz de serie.

"Hay muchos temas de los que tenemos que hablar", asegura la actriz respecto de las temáticas de las series que a veces hacen hincapié en una sola dirección

Según contaron a LA NACION, la nueva temporada traerá un mayor desarrollo del personaje de Paulina, cuya relación con María José se verá intervenida por la presencia de un nuevo personaje: la hermana de Paco León, María, se sumará al elenco para convertirse, casualmente, en hermana de la abogada trans. Tras la confirmación de que Verónica Castro no será más parte de la serie, hubo fotos de Manolo Caro, creador de la ficción, junto a otra diva de la actuación como lo es Carmen Maura. Todo sea por sumar expectativa y drama a la previa del estreno.

Demandada por toda la prensa de habla hispana, Suárez se mostró algo cansada del furor de su personaje, y dijo estar agradecida porque Netflix haya "blindado" sus características, para poder seguir queriéndolo tanto como la primera temporada en los episodios venideros. De esto y mucho más habló con LA NACION.

-¿Cómo vivís el éxito de tu personaje y de La Casa de las Flores?

-Me dejó sorprendida. No esperábamos lo que sucedió con la serie y no esperábamos lo que sucedió con Paulina, nos ha dado mucho gusto y también ha sido bueno no haberlo esperado. Estamos muy agradecidos.

-¿Cómo surgió esa manera de hablar tan particular?

-Es algo que yo normalmente trabajo antes de llegar al set. Había batallado mucho antes de llegar a esa voz. Para mí era muy importante que ella no hablara como yo porque pertenece a un estrato socioeconómico muy particular y no quería que fuera parecida a mí. Había batallado mucho, hasta que dije esto lo tengo que poner a reposar porque no lo encontraba y si no me voy a angustiar. Empezamos a filmar la primera temporada y en el cuarto día, Manolo me dijo... 'Oye, está pasando esto'. Y le dije sí, lo sé, este balón está en tu cancha y tu decides si lo dejas o lo quitamos. Me dijo, 'déjalo', pero hay que darle más todavía y más intensidad, y ahí metimos el acelerador a fondo y nos echamos un salto a vacío deseando que funcionara.

-¿Pensaron que podría ser rechazado?

-Nos daba bastante nervio, sí, no sabíamos si se iba a entender esa decisión creativa, si iba a quedar claro por qué razón hablaba así.

-¿Por qué habla así?

-Hay varias razones, no solamente es el medicamento, hay ciertos grupos de ese estrato social que tienden a hablar parecido, no exactamente así. Tomamos ese riesgo. Salió bien gracias a Dios.

-Se volvió un latiguillo... ¿Te siguen pidiendo que lo imites?

-Me lo pedían mucho al principio y, por suerte, Netflix blindó eso y al hacerlo blindó al personaje para que existiera donde tiene que existir, que es en el universo de La casa de las flores, en el set. Y conservar así para todos y especialmente para mí la posibilidad de regresar a ella con gusto, con enorme entusiasmo y no cansada de ser Paulina en todos lados.

-Otra faceta interesante del personaje es que no sabemos si es heroína o villana, ¿cómo la ves vos?

-Lo que veo es que esa ambigüedad es muy humana, es lo que somos, ni oscuridad ni luz, y qué maravilla que Manolo pueda escribir personajes así.

-¿Qué pensás de la manera en que se incluyó un personaje trans en la serie?

-Que ya era hora, hace muchísima falta. Es solo la punta del iceberg, hay muchos temas de los que tenemos que hablar para que esa inclusión sea una cosa cotidiana en nuestras vidas.

-Hace poco cuestionaste la manera en que las series que se refieren a México tratan el tema del narcotráfico, ¿pensás muestran como heroica a la delincuencia?

-Mi comentario iba a mucho más enfocado a diversificar las temáticas. Se ha hablado muchísimo de la violencia sistematizada que vivieron nuestros países y no se habla de otras violencias que viven nuestros países y de problemáticas igualmente urgentes.

-¿Creés que debería haber un sesgo más político en la ficción mexicana?

-Hay algunos proyectos que hablan de política, creo que es interesante, que podría ser uno de los temas.

-¿A qué temas te referís? ¿Cuáles son los que te interesan?

-Es muy variado lo que a mí me interesa, pero por ejemplo, me interesa que no se explote el asunto de la violencia. Una cosa es hacer una observación sobre la violencia y otra es sacar provecho de esa situación. Eso me queda claro que además que se habla de la violencia se reproducen marcos de conducta como la masculinidad tóxica. Eso me da mucha flojera. O que se reproduce un sentido de lo femenino que es ajeno completamente a muchas de nosotras, las mujeres. Y me interesan mucho más las series que hablan de eso mismo desde otra perspectiva donde realmente nos cuenten como somos. La temática puede ser cualquiera pero que no entren en estas cosas chatas que ya la verdad que deberíamos hablar de ellas desde otro lugar.

-¿Cuál es tu personaje favorito de La Casa de las Flores?

-¿Cómo? ¡Pues el mío!

