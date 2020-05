Desde la cuenta @CheNetflix dieron a conocer un detalle del horario de los estrenos que no todos sabían Crédito: Netflix

Hace pocas horas un tuit de la cuenta @CheNetflix , caracterizada por ser el nicho predilecto de los argentinos fanáticos de Netflix , sorprendió a muchos usuarios. En tiempos de cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus donde las ansiedades están a flor de piel, el detalle revelado es crucial para los que están a la espera del estreno de una nueva temporada de sus series preferidas.

"Servicio a la comunidad: las series en Argentina se estrenan 4:00 am . Así que no des F5 a las 12 porque no va a pasar nada", fue el mensaje "Che Netflix" que despejó las dudas de muchos. Hubo quienes le agradecieron a la cuenta la revelación de este gran "secreto", al tiempo que otros bromearon al respecto: "La tecla F5 no está en mi celular ni en la tele, ¿hay gente que sigue usando la compu para ver series en cuarentena?".

El tuit tuvo más de 5000 "me gusta" y una gran ola de respuestas. Muchos hicieron hincapié en que este dato es de público conocimiento para los "verdaderos fanáticos" de las series. Fiel a su estilo humorístico la cuenta le respondió a estos usuarios: "Totalmente, pero no está de más recordarlo", y agregó divertidos gifs con expresiones divertidas, como "yo solo decía".

Recordemos que la cuenta @CheNetflix fue creada hace poco más de un año y tuvo como objetivo superar las diferencias idiomáticas propias del español. Anteriormente Netlix usaba dos cuentas diferentes de Twitter en América latina: una en portugués para Brasil, y una en español para el resto de los países hispanohablantes.

Todo comenzó gracias a un tuit del periodista argentino Agustín Eme dirigido a Netflix Latinoamérica: "Lo manija que estoy con la vuelta de Dark . No aguanto más". La respuesta oficial fue: "¿Alguien sabe por qué en Argentina comparan una palanca con una emoción? ¿Es porque abre algo?". Después de miles de mensajes sobre el tema, llegó la original intervención de los protagonistas de Los simuladores , quienes tuvieron un divertido diálogo con la plataforma. Al poco tiempo se creó "Che Netflix", una cuenta oficial que le hace honor a los modismos porteños.