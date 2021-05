El spin-off de Game of Thrones basado en la princesa Nymeria ya tiene guionista

Las precuelas de Game of Thrones siguen multiplicándose: mientras que ya está en marcha la primera de las cinco confirmadas, House of the Dragon, medios especializados confirmaron que 10.000 Ships, el título tentativo de la ficción, ya tiene guionista. Quien se hará cargo de escribir los capítulos será Amanda Segel (Person of Interest) y seguirá la historia de la princesa Nymeria, quien se convirtió en la líder de los Rhoynar tras su derrota en Valyria, su alianza con la casa Martell y un largo viaje a través del mar (en los barcos del título) para finalmente llegar a Dorne, según cuentan los libros de George R.R Martin.

De acuerdo informa EW, los eventos se situarán mil años antes de lo que pudo verse en la exitosa saga de HBO que emitió su último episodio en 2019, y que girarán en torno a la reina guerrera admirada por Arya Stark, quien bautizó con su nombre a su lobo en los capítulos iniciales de GoT.

Alicent Hightower y Otto Hightower, en una de las escenas del rodaje de House of the Dragon, el primero de los spinoffs de Game of Thrones que se verá en 2022 @houseofthedragonhbo

En paralelo siguen avanzando otras tramas inspiradas en el mismo universo. Después de un piloto que no convenció centrado en los tiempos pretéritos de Westeros, conocidos como la Era de Héroes, la señal puso en marcha la primera de las precuelas de la serie, House of the Dragon, de la que ya se conocieron sus primeras imágenes. La historia está ambientada tres siglos años antes de la serie y explora el universo y el origen de la Casa Targaryen, una de las familias más importantes de la saga y eje de Fuego y sangre, el último libro publicado por Martin. La serie tiene como showrunners al director de algunos de sus mejores capítulos, Miguel Sapochnik, y a Ryan Condal; se espera su estreno en 2022 y estará protagonizada por Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Olivia Cooke y Rhys Ifans.

Al tiempo que se especula con el inicio de la producción de House of the Dragon, se supo que se avanza además de en Nymeria en otros 3 proyectos televisivos adicionales, que pueden o no terminar en la pantalla de HBO. El primero se basa en los relatos de Dunk y Egg, y sigue las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, que más tarde se convertiría en el rey Aegon V Targaryen. Las otras dos son: 9 Voyages, que estará a cargo de Bruno Heller (Roma) y seguirá a Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, el Señor de las Mareas y jefe de la Casa Velaryon; y el último se desarrolla en el famoso barrio marginal de King’s Landing de Flea Bottom, el laberinto de calles estrechas de la ciudad donde nacieron personajes como Davos Seaworth y Gendry Baratheon.

También se prepara un desembarco teatral y una serie animada basada en el universo ficticio creado por George R.R. Martin.

LA NACION