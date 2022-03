Es oficial: And Just Like That regresa con una segunda temporada

Este martes una buena noticia sorprendió a los fanáticos del universo Sex and The City: And Just Like That, la serie reboot de la saga, fue renovada para una segunda temporada. El anuncio fue realizado por las oficinas centrales de HBO Max, desde donde confirmaron lo que ya parecía un hecho: que la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis tendrá su merecida continuación.

“Estoy encantado y emocionado de poder contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes, los cuales son interpretados por poderosas e increíbles actrices”, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado. “La realidad es que todos estamos encantados. And Just Like That... nuestra vida sexual ha vuelto ”, agregó jugando con los títulos de la serie: Sex and the city, que se traduce como “Sexo en la ciudad”, y And Just Like That, que se puede traducir como “Y así de simple”.

“Estamos encantados con la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto”, expresó Sarah Aubrey, directora del Departamento de contenidos originales de HBO Max. “Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, actores y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar para que los fans vean lo que les espera en la segunda temporada! ”, agregó.

And Just Like That... tráiler oficial

And Just Like That, el resurgimiento de Sex and the City, sigue a Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis) en su vida y sus relaciones amorosas a los 50 años. Amor, amistad y conflictos fueron una constante durante la primera temporada. Además de las protagonistas, la serie contó con un elenco conformado por Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros, que no se sabe si volverán para esta segunda entrega.

La única ausencia asegurada hasta ahora será la de Kim Cattrall, la actriz que interpretaba a Samantha Jones, quien se rehusó a regresar tras su resonante disputa con Parker. Si bien la divertida amiga sigue viva, fue “desterrada” a Londres y solo aparece a través de mensajes de texto. Sin ninguna esperanza de que la actriz cambie su decisión, King asegura que seguirá divirtiéndose pensando en modos de incluir a Samantha en la historia.

“Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería”, aseguró por su parte Sarah Jessica Parker, también productora de la serie, hace un tiempo.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) seguirán haciendo de las suyas

El último capítulo, emitido el 3 de febrero, lejos de darle un cierre a todas las historias dejó la puerta abierta para seguir explorando las diferentes subtramas, desde el romance entre Miranda y Che (Sara Ramírez), al nuevo capítulo que se abría en la vida de Carrie, tanto en el plano profesional como en el personal.

Hace unas semanas, Parker le había contado a Variety que la idea era regresar a explorar más historias, pero que las conversaciones con King recién habían comenzado. “Hablamos hace dos semanas y le dije: ‘Bueno, ¿cuándo vamos a hablar de este tema? Porque hay una agenda, y no queremos que pase mucho tiempo. Tenemos que aprovechar la ola’”, compartió la actriz sobre el diálogo que mantuvo con el showrunner del reboot y que parece que finalmente llegó a un buen puerto.