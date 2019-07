El autor de la saga asegura que su final no será igual al de la serie y que no le afectan los comentarios de los fans Fuente: Archivo

Las reacciones de los fans de Game of Thrones no parecen preocuparle a su autor original, George R.R. Martin , quien todavía está trabajando en su desenlace final de la saga. Lo que pudo verse en la serie de HBO despegó de la magia del escritor dos temporadas atrás, cuando por cuestiones de tiempos decidieron seguir adelante la historia, sin que Martin fuera "la cabeza detrás de". Los encargados de encontrarle el final a la aclamada ficción, que pudo verse en mayo pasado, fueron los guionistas David Benioff y Dan Weiss y no parecen haber logrado conformar ni al público ni a los críticos.

Por eso las expectativas están puestas en el trabajo de Martin y su último y esperado libro. Después de que se emitiera el último episodio de la serie, llovieron las críticas (incluso los fans llegaron a firmar una petición para que se rehiciera toda la temporada) y, más allá de algunos de los actores que salieron a defender a los guionistas, ni Benioff ni Weiss hicieron comentarios al respecto. Más bien se guardaron.

Dos meses después, Martin habló con Entertainment Weekly sobre el punto culmine de Canción de hielo y fuego -el nombre de la saga- y aseguró que no pensaba cambiar su final. Además dio a entender que no será igual al que pudo verse en pantalla, aunque se sabe que el autor aprobó los guiones y fue parte de la producción de la serie. Así que no queda mucho resto para la suerte de Daenerys (Emilia Clarke) y Jon (Kit Harington), aunque seguramente el marco narrativo sea más amplio y el paso de heroína a incendiaria de la madre de los dragones sea más claro.

"Internet afecta todo como nunca lo ha hecho. Como la identidad de Jon. Había indicios tempranos en los libros sobre quiénes eran sus padres, pero 1 cada 100 lectores se dieron cuenta. Y antes de Internet eso estaba bien: 99 de los 100 estarían sorprendidos con el giro-. Pero en la era de Internet, con que tan solo 1 persona de 100 se de cuenta es suficiente: lo publica en Internet y las otras 99 lo leen. De repente, el shock que estabas edificando está ahí afuera. Entonces, te viene una tentación de cambiarlo todo. Pero eso está mal. Porque vos has estado planeando un final determinado y si de repente cambiás de dirección, solo porque alguien se dio cuenta o porque a los fans no les gustó, entonces se arruina la estructura. Por eso, no leí los sitios de los fans. Quiero escribir el libro que siempre quise escribir. Y cuando salga, pueda gustar o no", dijo Martin a EW.

Además reveló que ver el final de la saga televisiva fue extraño, porque su versión tenía cosas distintas. "Los últimos tres años han sido extraños, desde que el show siguió adelante sin los libros. Sí, yo les dije algunas cosas a los showrunners años atrás. Y llevaron algunas de ellas adelante. Pero al mismo tiempo, es diferente. Tengo varias ideas mezcladas en mi cabeza mientras escribo The Winds of Winter [el sexto y final libro de la saga]. Es como si existieran dos realidades alternativas coexistiendo una al lado de la otra. Tuve que alejarme y hacer mi versión".

Sobre la presión de tener que terminar la historia, el autor dijo que es algo con lo que viene lidiando desde hace años. "El momento de mayor presión fue unos años atrás cuando intentaba desesperadamente adelantarme a la serie. Hubo un punto en que el show estaba por estrenarse en abril y mis editores me dijeron que tenía que terminar el libro en diciembre. Fue el momento en que mayor presión sentí y, más tarde, me di cuenta de que no lo iba a terminar. No solo lo quiero terminar sino que quiero hacerlo lo mejor que pueda hacerlo. Desde entonces ha existido la presión pero no como en ese punto. No es más una carrera. La serie terminó, estoy escribiendo el libro. Estará terminado cuando esté terminado", señaló el autor.

La precuela

En paralelo, HBO está trabajando en la precuela de GOT. La misma ya se está rodando en Irlanda del Norte y tendrá lugar 5 mil años antes que la trama original. Si bien aún no está definido el título original, Martin sugirió que sea La larga noche. Mientras que Jane Goldman se encargará de la dirección y los guiones -junto a Martin-, se encuentran en el elenco: Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah y Jamie Campbell Bower.

Sobre la trama, Martin adelantó que Westeros podría estar dividido hasta en cien reinados diferentes."Hablamos de los Siete Reinos de Westeros, había siete reinos en el momento de la conquista de Aegon. Pero si vamos más allá hay nueve y doce reinos, y aún más allá entonces se llega al momento en el que había cien reinos -pequeños reinos- y esa es la era de la que estamos hablando aquí", explicó al citado medio.

Además se supo que los Caminantes Blancos volverán a aparecer en pantalla, o al menos la historia de sus origines.