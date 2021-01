Game of Thrones: HBO está trabajando en una nueva precuela de la exitosa serie

HBO está trabajando en otra precuela de Game of Thrones Fuente: Archivo

Game of Thrones no se termina. La serie inspirada en los libros de George R.R. Martin aún tiene tela para cortar y ese universo seguirá siendo explorado en formato de precuelas. En paralelo a House of Dragons, que tiene fecha de estreno para 2022,HBO está trabajando en Tales of Dunk and Egg, según informó Variety.

Esta nueva serie se centraría en las aventuras de Ser Duncan, el alto (Dunk), y el joven Aegon V Targaryen (Egg), 90 años antes de los eventos relatados en A Song of Ice and Fire, la saga que terminó teniendo su versión televisiva en Game of Thrones. Martin escribió una trilogía de esta serie (The Hedge Knight en 1998, The Sworn Sword en 2003, y The Mystery Knigh en 2010) sobre este par. La misma fue reunida en A Knight of the Seven Kingdoms en 2015.

Si bien la serie está en desarrollo, aún no hay ni guionistas ni actores confirmados para el proyecto; sin embargo, las fuentes a las que tuvo acceso el citado medio aseguran que se trata de una de las prioridades de HBO. La cadena televisiva apuesta nuevamente a este universo para volver a construir otro hit como fue Game of Thrones, éxito que no obtuvo con ninguna otra serie.

Si este proyecto se convierte en una ficción se tratará de la segunda precuela en la que trabaja el canal. En este momento se encuentra en producción House of the Dragon, una serie que se centrará en la dinastía de los Targaryen-los ancestros de Daenerys- y en cómo hicieron y perdieron su poderío en Westeros. Basada en Fuego y sangre, otro de los libros de Martin, la ficción, que tiene fecha de estreno para 2022, hará hincapié en la guerra civil [a la que el autor llamó "la Danza de los Dragones"] que atravesó el reino, cuando se enfrentaron diferentes miembros de la casa de los dragones para hacerse del trono.

Los fans de la obra de Martin habían sido los primeros en manifestar su interés para que Tales of Dunk and Egg se convirtiera en una serie. Las expectativas comenzaron cuando HBO anunció en 2017, días después de que se emitiera el último capitulo de GOT, que trabajarían en varios spinoffs. En ese momento, los seguidores de la historia pensaron en Tales of Dunk and Egg, pero fue el mismo Martin quien aseguró que no había planes de adaptar esa trilogía.

Claro que no quiere decir que porque esté en desarrollo necesariamente vaya a avanzar el proyecto: en 2019, otra precuela de GOT,escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts, fue suspendida luego de que se rodara el piloto.

