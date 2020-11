Si bien Momoa hoy se impuso como el nuevo Aquaman, tuvo tiempos que casi no llegaba a fin de mes Crédito: gentileza Warner

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 12:19

Jason Momoa es conocido por todos como el nuevo Aquaman, pero la historia de este superhéroe viene de larga data. Su primer papel fue en Baywatch Hawaii, pero el rol que lo llevó a otro nivel fue el de Khal Drogo en Game of Thrones. ¿Fue el rey dothraki una bendición para él? Al parecer no del todo. Según contó el actor, cuando se terminó abruptamente su trabajo en la serie de HBO, quedó sumido en deudas y problemas económicos para llegar a fin de mes. Además, reveló en una nota, fue encasillado por la naturaleza del personaje lo que le cerró algunas puertas a la hora de conseguir trabajo.

En diálogo con la revista InStyle, Momoa contó: "Por un tiempo, después de despedirme del show, mucha gente me encasilló. Eso me lastimó mucho. La gente pensaba que no hablaba inglés. No se daban cuenta de que estaba interpretando un papel. No tengo nada que ver con Drogo. Soy parecido a Drogo en que soy amoroso y cercano a la mujer que amo, pero la otra cara no me representa". Más allá del preconcepto, el actor sumó: "Pero después todos se enamoraron de Drogo cuando volvieron a ver la serie".

La última pelea de Khal Drogo en Game of Thrones 01:37

Video

En 2011, Momoa se despidió de Drogo, se quedó sin trabajo y en casa le quedaron deudas y dos chicos que alimentar. Así que el actor tuvo que analizar cómo pagar las cuentas de la casa que comparte con su mujer, la también actriz Lisa Bonet. "Quiero decir, nos moríamos de hambre después de Game of Thrones. No podía conseguir trabajo y eso es muy difícil cuando tenés bebés y estás completamente endeudado", expresó.

Antes de Drogo, Momoa había participado de Baywatch: Hawaii, North Shore y Stargate Atlantis y aunque suene extraño, este papel tuvo una doble cara: si bien lo hizo conocido a nivel mundial también lo encasilló en un estereotipo. Según contó a EW, interpretar al líder de los Dothraki hizo que la gente asumiera que él no podía leer diálogos o que solo podía interpretar roles de guerrero fuerte y silencioso.

La suerte de Jason cambió cuando fue elegido para interpretar a Arthur Curry (Aquaman), en la Liga de los Justicia y, más tarde, le llegó su propio protagónico como el rey del océano -film que recaudó 1.1 billones de dólares en el mundo. Ahora el actor está ocupado con dos proyectos: retomará su papel para la segunda temporada de See (Apple TV) y será parte de la próxima película de Denis Villeneuve, Dune.

Conforme a los criterios de Más información