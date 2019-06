Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019 • 00:29

Joely Richardson lleva la actuación en la sangre. A los tres años, la hija de Vanessa Redgrave y Tony Richardson ya estaba pisando un set de filmación, cuando su padre la incorporó como extra de una escena de La carga de la Brigada Ligera, el film bélico de 1968 donde Vanessa era protagonista junto al recordado Trevor Howard. "Mi madre no quería que actuara, y me padre lo incentivaba", declaró Richardson en una oportunidad, y finalmente no pudo batallar contra la vocación que, según ella misma ha contado, la salvó de sucumbir a la depresión cuando en 2009 perdió a su hermana, la también actriz Natasha Richardson.

En sintonía con la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres en la industria, la actriz - quien brilló en series como Nip/Tuck y The Tudors-, decidió sumarse a The Rook, el ambicioso proyecto de ciencia ficción, espionaje y ribetes sobrenaturales de StarzPlay (la plataforma de streaming de los Estados Unidos que desembarcó en mayo en la Argentina) basado en la novela de Daniel O'Malley, y con dos showrunners mujeres: Lisa Zwerling (Betrayal, FlashForward, ER) y Karyn Usher (Bones, Prison Break, Backstrom). Asimismo, Richardson completa la trifecta de intérpretes femeninas que comandan esta miniserie de ocho episodios, con Emma Greenwell y Olivia Munn.

Richardson, junto a sus coprotagonistas de The Rook, Emma Greenwell y Olivia Munn, en la presentación de la serie Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

The Rook se estrena esta noche y se centra en el personaje de Myfanwy Thomas (Greenwell), una joven que se despierta bajo la lluvia en el Millennium Bridge de Londres rodeada de gente muerta, y sin recuerdo alguno de los sucesos que precedieron a ese traumático episodio. Al poco tiempo, descubrirá no solo que tiene poderes sobrenaturales sino que además pertenece a un servicio secreto, Checquy, controlado por Linda Farrier (Richardson).

Desde Los Ángeles, la actriz británica habló con LA NACION sobre esta producción, y reveló la cuenta pendiente que le quedó con su padre, las charlas que comparte con su madre, y cuán crítica puede ser con su trabajo.

Joely Richardson vuelve al ruedo en la TV con The Rook Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

-¿Qué fue lo que más te atrajo de interpretar a Linda y cómo la describirías?

-Primero que nada, fue el guion, fue muy atractivo cómo manejaron el tópico de la pérdida de la memoria, y después, claro, está el papel de Linda. Sentí que ella era completamente diferente a las mujeres que interpreté a lo largo de mi carrera, es muy fuerte, pero a la vez muy reservada. Elegí personificarla de modo tal que la audiencia no pudiera leer las señales, y su modo de jugar con las situaciones. De esta forma, es difícil saber si es una persona buena o es una persona mala. El proyecto en general me entusiasmó mucho. Respecto a cómo la describiría, diría que es una persona muy exitosa a la hora de mantenerse en la cima del servicio secreto para el que trabaja. Es una mujer que rompió el hielo, eso la hace especial, pero veremos cómo se va desarrollando.

-¿Qué tiene The Rook que la convierte en una miniserie especial dentro de la oferta de producciones actuales?

Joely Richardson en The Rook, la nueva apuesta de Starzplay Fuente: Archivo - Crédito: Starz

-En mi opinión, el hecho de que aunque transcurra casi en su totalidad en el terreno del servicio secreto, todos los personajes tienen habilidades especiales con las que pueden manipular los hechos. No quiero revelar todos los poderes, pero en el caso de Myfanwy sabemos desde el comienzo que tiene este poder extremo que le cuesta dominar porque ella no sabe cuándo pararlo. Por esa razón, Linda está siempre preocupada por ella, y por cómo puede usar su talento a su favor y no en su contra. Lamentablemente no puedo hablarles del poder de mi personaje, porque se revela en el transcurso de la serie.

A veces, lo que en la superficie parece ser un rol fácil, termina siendo el más complejo Joely Richardson

-¿En dónde encontraste el mayor desafío para componer a Linda, dado que tenés una larga carrera, con roles muy variados?

-A veces, lo que en la superficie parece ser un rol fácil, termina siendo el más complejo. Cuando los actores sabemos que está llegando una escena difícil, nos vamos preparando, mientras que lo que más cuesta es aquello que pensabas que era sencillo, esa secuencia que creías que podías hacer en piloto automático. De todos modos, no hay una lógica. Nunca sabés con lo que te vas a encontrar. Ahora que estamos en el tour de prensa, veo algunos clips y pienso "eso lo podría haber hecho de una manera diferente". En este caso, quería que Linda fuera una mujer plantada, que siempre estuviera segura de lo que iba a hacer, aunque en algunos momentos fue muy complicado, sobre todo cuando no tenía diálogo y tenía que recurrir a otras habilidades . Pasé mucho tiempo haciendo los deberes, porque ella es una persona misteriosa de la que siempre querés saber más.

-¿Sos lectora de ciencia ficción, mirás films o series del género? ¿Cuáles son tus exponentes favoritos?

-No leí mucho del género, ni siquiera los libros más populares, vi E.T. cuando era más chica (risas), y recientemente 2001: odisea del espacio de Stanley Kubrick que me impactó muchísimo, es brillante.

Trailer The Rook - Fuente: YouTube 02:00

Video

-The Rook es una serie liderada por mujeres, desde sus showrunners hasta sus protagonistas, ¿cuán importante era eso para vos y qué cambios ves respecto a la igualdad en el ámbito laboral?

-Mi trabajo es contar una historia, es maravilloso interpretar a una mujer fuerte, pero lo que yo hago es representar a todas las mujeres posibles, así que no puedo volverme muy selectiva. Todas las historias son importantes, y eso es lo fundamental del movimiento, con la diversidad, con proyectos liderados por mujeres, con proyectos con mujeres mayores. Todas deberían tener una voz, todas somos iguales, por lo cual nunca me propongo ni tengo el ego que me lleve a decir que solo busco interpretar mujeres que sean modelos a seguir, porque las mujeres que no se sienten fuertes también deberían tener un lugar. ¿Es importante ser parte de esta nueva ola? Absolutamente, es fantástico estar en un ámbito equitativo; pero como narradora, mi trabajo es contar todas las historias, porque también en las mujeres vulnerables hay fortaleza. Mi madre me dijo una vez que tengo que permanecer permeable a las enseñanzas, que tengo que ser estudiante de por vida, que no me limite, que abra mi cabeza, así puedo aprender más.

-¿Cómo fue crecer rodeada de artistas? ¿Qué fue lo que aprendiste de tus padres?

La actriz junto a su madre, la gran Vanessa Redgrave Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

-Como no conocía otra cosa, en ese momento me parecía normal. Cuando era chica, no me interesaba el trabajo de mis padres, creo que suele pasar que solo te preocupás por tu infancia, lo cual es un poco triste, porque en mis 20 falleció mi padre, a quien nunca le pude preguntar nada sobre su trabajo. Después de su muerte, empecé a ver todos sus films, que en los 60 fueron revolucionarios para el cine británico, que ganaron el Oscar, vi Tom Jones [por el cual Tony Richardson ganó en 1963 el premio de la Academia a mejor película y director], A Taste of Honey...y pensé: "¡Oh, Dios!, ¿por qué no le pregunté sobre todo esto?" Yo lo llamo la ignorancia de la virtud. Con mi madre fue diferente, porque después viví con ella, y había cosas que despertaban mi curiosidad. Siempre la veía vistiéndose con la ropa de sus personajes, y después la vi en la película Mary, Queen of Scots [1971, Charles Jarrott], donde la decapitaban y me traumó (risas), porque el arte y la vida se me mezclaban. Ahora, en mi presente, es genial porque podemos hablar sobre lo que hacemos, y cuando la veo actuar, tan maleable, le encuentro siempre verdad y simpleza.

Cuando era chica, no me interesaba el trabajo de mis padres

-¿Sos crítica con vos misma cuando te ves actuar?

-Hoy, por alguna razón, pensaba en escenas de The Rook donde hubiese optado por otros caminos a la hora de interpretar a Linda. Puedo ser crítica, o mirar algún trabajo y pensar "uh, ¿de dónde salió eso?" y sorprenderme. Los actores somos canales, y es hermoso cuando el trabajo te traspasa y no estás manipulando ese proceso. Pero sí, la respuesta es sí, soy muy crítica conmigo misma (risas).

-Una vez dijiste: "Estar segura de algo es estar cómoda; para crear, tenés que arriesgar"; ¿elegís roles aplicando esa filosofía?

Joely Richardson cuenta que se siente inspirada por las mujeres que se levantan todos los días y le hacen frente a lo cotidiano Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

-Creo que tomo decisiones de vida basándome en eso mismo, más allá de los personajes. En la vida hay que arriesgarse, y en la actuación también, hay que llevarla al límite. Eso me enorgullece, cuando salgo de mi zona de confort. Por ejemplo, cuando era chica, vi a una actriz haciendo un unipersonal y me sentí mal pensando que jamás podría hacer eso, y años más tarde lo hice, con 90 páginas de monólogo...

-Sí, interpretaste a Emily Dickinson en la obra The Belle of Amherst.

-Exacto.

-¿Qué otras artistas te inspiran como ella?

- La bailarina y coreógrafa Martha Graham, que me enseñó a serle fiel a mi propia voz, a confiar en mí, y que todos tenemos algo para decir. Me inspiran las mujeres en general, puede ser mi vecina, como Michelle Obama, me inspiran quienes se levantan y abordan el día como pueden, quienes no tienen que ser necesariamente conocidas.

The Rook ya se encuentra disponible en StarzPlay.