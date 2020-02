La segunda temporada de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno

Disney confirmó que Pedro Pascal volverá a ponerse al frente de The Mandalorian en su segunda temporada Fuente: Archivo

The Mandalorian es una de las series más importantes y con mayor repercusión del año pasado. Por eso, no fue una sorpresa cuando Disney anunció que habrá una segunda temporada, pero no dio mayores detalles al respecto. Ahora, la compañía finalmente confirmó que en octubre, Pedro Pascal volverá a ponerse el casco de Mando, para seguir recorriendo la galaxia con "Baby Yoda".

En una charla con inversores sobre las ganancias del primer cuarto fiscal del 2020, Bob Iger, CEO de Disney, confirmó que en octubre se estrenarán los nuevos episodios del spin off de Star Wars, además de las fechas en las que estarán disponibles en la plataforma de streaming las series Falcon y el Soldado del Invierno (agosto) y Wandavision (diciembre). No se dieron datos, en tanto, sobre la serie Loki, que posiblemente salga para 2021 junto a la de Obi Wan .

" Nos vamos a tomar una pequeña pausa en relación a las películas de Star Wars", afirmó Iger. "La prioridad de los próximos años va a estar en la televisión. En 2020 sale la segunda temporada de The Mandalorian, y estamos seguros de que de ese universo vamos a poder sacar más productos, incluyendo la posibilidad de agregar más personajes que en el futuro puedan estar al frente de sus propios shows. Además tenemos una precuela de Rogue One y la serie de Obi Wan en etapa de desarrollo. Por ahora nos vamos a dedicar a armar cosas para Disney + y recién más adelante vamos a poder hablar de cómo vamos a organizar los lanzamientos cinematográficos".

Por su parte el futuro de Marvel en la plataforma de streaming de Disney también está asegurado. " Tenemos tres series que ya anunciamos y si no me equivoco también tenemos otras siete más que están en distintos momentos del proceso de desarrollo", comentó el ejecutivo. "Los mismo personajes y actores del universo cinematográfico que estuvimos viendo durante estos años, junto a los eventos que pasaron en el mismo, van a ser un factor fundamental en el futuro de la franquicia mientras intentamos integrar todas nuestras producciones bajo una única bandera". Si bien no se sabe cuales son las siete series de las que habla Iger, en su momento habían afirmado que a WandaVision y Loki se le iban a sumar Moon Knight, What If.? , Capitana Marvel y una serie de She Hulk.

En Argentina todavía no está disponible Disney + y todavía no hay fecha en el que la productora lanzará su servicio para el público latinoamericano.