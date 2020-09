Los creadores de Game of Thrones harán una serie de ciencia ficción para Netflix

Los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, adaptarán la exitosa trilogía china de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 15:59

David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Game of Thrones, quieren hacer por la literatura de ciencia ficción lo que ya lograron con la de fantasía: amplificar su popularidad con la ayuda de la TV.

Luego de pasar una década adaptando los libros de George R.R. Martin para la serie de HBO, los guionistas ahora pondrán manos a la obra para llevar a la pantalla chica la exitosa trilogía El problema de los tres cuerpos, del autor chino Liu Cixin. La nueva serie será el primer proyecto que el dúo produzca para Netflix luego del promocionado contrato por 200 millones de dólares que firmaron el año pasado con la plataforma de streaming.

La historia que cuenta la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre originalmente fue publicada en chino, pero la adaptación televisiva estará hablada en inglés. Su autor formará parte del equipo como productor asesor, un puesto que Benioff y Weiss también le habían asignado a Martin cuando empezaron a trabajar en sus novelas.

"La trilogía de Liu Cixin es la serie de ciencia ficción más ambiciosa que hayamos leído. Los libros llevan a los lectores a un viaje que comienza en 1960 y llega hasta el final de los tiempos; que va desde la vida en nuestro punto azul pálido hasta los confines del universo. Estamos muy ansiosos por pasar nuestros próximos años dándole vida a este proyecto para los espectadores de todo el mundo", dijeron los guionistas y productores en el anuncio de su nueva adaptación en un texto que no hace mención a que la novela comienza en los años sesenta en China durante la etapa de la Revolución Cultural de Mao, cuando una joven astrofísica envía un mensaje a un sistema estelar cercano.

Aun sin fecha de estreno ni elenco, la nueva serie podría ser una suerte de revancha para Benioff y Weiss, que durante las últimas temporadas de Game of Thrones y especialmente luego de la emisión de los último episodios pasaron de ser creadores admirados globalmente a ser señalados como los responsables de arruinar la saga creada por Martin. Una caída en desgracia -muy relativa, claro-, a la que muchos adjudicaron su renuncia a escribir una nueva película del universo de Star Wars. En aquel tiempo, los showrunners habían explicado que su nuevo compromiso con Netflix no les iba permitir hacerle la debida justicia a la amada historia de ciencia ficción. Pero, luego del anuncio de hoy, queda claro que de una manera u otra el dúo decidió probar suerte con el género.