Rhea Seehorn y Bob Odenkirk en la gran Better Call Saul que termina este año Crédito: Netflix

Si bien con la llegada de un nuevo año Netflix renovará su catálogo con diversas propuestas, también otras aclamadas producciones tendrán su punto final a lo largo del 2021.

Aquí, cinco series que se despedirán en este 2021:

*BETTER CALL SAUL

El exitoso spinoff de Breaking Bad se despide este año. El showrunner Peter Gould anunció que la sexta temporada de la serie -también escrita y dirigida por Vince Gilligan-, será la última. Según contó el creador, el final constará de trece episodios y no de diez como es habitual para el drama nominado al Emmy. "Desde el día uno de Better Call Saul, mi sueño era el de contar la historia completa de nuestro complicado y comprometido héroe, Jimmy McGill", expresó Gould durante una conferencia de prensa.

"Tanto AMC como Sony estaban haciendo que ese sueño sea realidad. No podría estar más agradecido a los fans y a los críticos que hacen que este viaje se concrete. Vamos a hacer todo lo posible para entregar un final memorable", declaró sobre la producción liderada por Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito y Jonathan Banks que muestra los orígenes del abogado de Jesse Pinkman y Walter White, el fascinante Saul Goodman. En cuanto a la fecha de regreso, ésta todavía no se ha determinado.

*MUERTOS PARA MÍ

La comedia negra creada por Liz Feldman-producida por su coprotagonista Christina Applegate, y por la gran dupla conformada por el actor Will Ferrell y el director Adam McKay- fue una grata sorpresa que, con tan solo dos temporadas, logró construir un relato sensible sobre la amistad y, al mismo tiempo, un thriller con vueltas de tuerca que nunca agotan al espectador. En el centro de todo están ellas, Jen (Applegate) y Judy (Linda Cardellini), dos mujeres que sufrieron dolorosas pérdidas y que se encuentran ¿fortuitamente? para ayudarse a superar los momentos más difíciles.

Ambas actrices recibieron el año pasado nominaciones al Emmy en la categoría de comedia, un reconocimiento más que merecido de cara al final de la serie -con fecha a confirmar, como la gran mayoría en épocas de pandemia- que retomará la acción desde un sorprendente cliffhanger que se mostró en el último minuto de la segunda temporada. En la tercera entrega, Jen y Judy deberán encontrar al responsable de un hecho que cambió sus vidas y lo harán como es habitual: con una mezcla de encantadora torpeza y bienvenida sensibilidad. Breve, fácil de maratonear y efectiva, Muertos para mí posiblemente sea una de las series más subvaloradas de Netflix.

*FEEL GOOD

Mae Martin concibió Feel Good, una comedia cortita y al pie, con ciertos rasgos autorreferenciales que recibió el aval crítico de manera inmediata. En la serie, la más indie de este listado, Martin se interpreta a sí misma, aunque con ligeras variaciones: la protagonista es, precisamente, una figura del stand up que quiere triunfar en su profesión. En medio de esa búsqueda, conoce a George (Charlotte Ritchie), ambas se enamoran y la relación avanza muy rápido. Por lo tanto, cuando deben convivir, las diferencias salen a la luz y, con el tono de otras producciones como Catastrophe y Fleabag, se muestran las dificultades de los millennials para mantener un vínculo a pesar de esas discrepancias.

Según se comunicó, la segunda y última temporada de Feel Good -que en su primera parte tuvo una hilarante intervención de Lisa Kudrow- mostrará dos realidades paralelas. Por un lado, pondrá el foco en lo que sucede con Mae, su desamor y la lucha contra sus adicciones. Por el otro, la cotidianidad de George, quien con el correr de los meses va adquiriendo mayor confianza para asumir su identidad sexual y compartirla con el mundo. Habrá que esperar hasta fin de año para saber si sus vidas volverán a conectarse.

*EL MÉTODO KOMINSKY

La confirmación de la tercera y última temporada de El método Kominsky llegó con un trago amargo: la partida de Alan Arkin, coprotagonista de la serie junto a Michael Douglas. La amistad entre Sandy y Norman es la clave de la comedia de Chuck Lorre, y la salida del actor afectará ineludiblemente a la producción nominada al Emmy. Según trascendió en septiembre del año pasado, Arkin habría informado que no estaba en sus planes seguir en una tercera parte, por lo cual, cuando se confirmó la nueva temporada meses antes, ya no había vuelta atrás y se debieron reacomodar las piezas.

"Estamos muy emocionados por darle un cierre a esta historia con su capítulo final", declaró el prolífico Lorre, sin mencionar una posible fecha de estreno en la plataforma. "Ha sido una experiencia increíble ver cómo la audiencia y la crítica respondió favorablemente a la serie", añadió el showrunner de otras comedias como The Big Bang Theory y Two and a Half Men.

*OZARK

"Lo más interesante de interpretar a alguien como Marty fue esa cualidad que tiene de usar su inteligencia para justificar sus acciones. A todo lo que hace, a todo lo mal que se maneja, le encuentra siempre una razón con la que puede vivir. De esta manera, rompe leyes y lidia con lo criminal, pero está convencido de que es para mejorar su situación personal y la de su familia. Sin embargo, creo que eso mismo es parte del problema. Su arrogancia, su hubris, es precisamente su mayor debilidad, porque uno no puede escapar de las consecuencias, eventualmente te pisan los talones y cuando eso le sucede a Marty, tiene que poner a prueba su inteligencia para mantenerse con vida", le contaba Jason Bateman a LA NACION sobre uno de los roles más importantes de su carrera, el de Marty Byrde en la serie Ozark, que le valió un Emmy a mejor director y que se consolidó como un efectivo drama de la plataforma de streaming.

Laura Linney y Jason Bateman se despedirán de sus personajes en la cuarta y última temporada de Ozark Crédito: Netflix

Con su cuarta temporada de 14 episodios, el thriller coprotagonizado por Laura Linney y la también ganadora del premio de la academia televisiva, Julia Garner, se despide de Netflix y lo hace en el momento justo. "Las tres temporadas anteriores tuvieron diez capítulos cada una. Estamos muy contentos de que Netflix haya reconocido la importancia que tiene Ozark y le haya dado la oportunidad de tener más tiempo para terminar la historia de los Byrde correctamente", explicó el productor y guionista Chris Mundy.

"Ha sido una gran aventura para todos nosotros, tanto delante de la pantalla como fuera de ella. Así que estamos encantados de tener la oportunidad de terminarla de la manera más satisfactoria posible", agregó sobre el drama creado por Bill Dubuque y Mark Williams, cuya temporada final estará dividida en dos partes, de siete capítulos cada una.

