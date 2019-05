Netflix: las series que podemos ver en junio

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019

En junio, Netflix pone a disposición de sus usuarios las 6 temporadas de Glee, nos trae de vuelta a Black Mirror luego del debatido film interactivo Bandersnatch y, entre otras, añade a su catálogo las nuevas temporadas de Los 100 y Billions. En esta nota repasamos las principales novedades en materia de series - entre las cuales se incluye la tercera y última entrega de Jessica Jones, cuya fecha de lanzamiento es el 14- que llegan a la plataforma de streaming .

*LOS 100 (quinta temporada)

La serie de ciencia ficción post-apocalíptica concebida por Jason Rothenberg - y ligeramente basada en la obra de Kass Morgan - mantiene cautivos a sus fanáticos, quienes siguen acompañando temporada tras temporada, a pesar de que narrativamente el drama suele brindar sorpresas poco agradables para quienes se encariñaron con sus atractivos personajes. La quinta entrega de este adictivo programa llega a Netflix este mes y, como nos había adelantado la protagonista, Eliza Taylor, lo hace con un salto temporal que no solo sacude a su personaje de Clarke Griffin sino también al resto de sus compañeros. "Creo que van a amar odiar a un nuevo grupo de personajes que van a aparecer, porque son tan deliciosamente malvados que resultará muy divertido verlos. En cuanto al salto temporal, también es un factor por el modo en el que el suceso altera las dinámicas en el grupo y cómo los integrantes intentan reconectarse. En cuanto a Clarke, está de cara a una nueva responsabilidad que es la crianza de una niña [N. del E.: Madi, interpretada por Lola Flanery], y eso se convertirá en lo más importante para ella", había dicho la actriz, en una entrevista exclusiva con LA NACION. Disponible a partir del 1° de junio.

*HAPPY! (segunda temporada)

Una de las producciones más irreverentes de la plataforma de streaming está de vuelta con su segunda temporada. Creada por Grant Morrison y Darick Robertson- quienes se basaron en su propia novela gráfica -, la serie pone el foco en Nick Sax (Christopher Meloni, quien ratifica su versatilidad con cada proyecto que aborda), un expolicía borracho que, al estar cerca de la muerte, ve a un unicornio que se convierte en su amigo imaginario - con la voz de Patton Oswalt -, pero que antes le había pertenecido a una niña que se encuentra desaparecida. La noticia lo lleva a Nick a modificar su cotidianidad y adentrarse en oscuros universos para hallar a la pequeña. El director de Happy!, Brian Taylor, habló sobre lo que nos espera en los nuevos episodios. "Es un programa extremadamente ambicioso, ya desde la producción que tiene. En un principio les pedí a los guionistas que en la segunda temporada no lleven las cosas tan lejos como en la primera, pero dos semanas más tarde, ya me estaba encontrando con situaciones diez veces más locas. Todo se va a desarrollar con mayor vértigo", expresó Taylor sobre el regreso de la serie que abraza sin pruritos la comedia negra. Disponible a partir del 5 de junio.

*BLACK MIRROR (quinta temporada)

Luego del film interactivo estrenado el 28 de diciembre - el polémico Bandersnatch-, la serie de Charlie Brooker vuelve apostando a su formato primigenio: tres episodios contundentes en una nueva temporada corta. En esta oportunidad podremos disfrutar de "Smithereens", comandado por el gran Andrew Scott, Damon Idris y Topher Grace; "Rachel, Jack and Ashley Too", protagonizado por Miley Cyrus, Angourie Rice, y Madison Davenport; y "Striking Vipers", con Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, y Ludi Lin. En diálogo con Digital Spy, Brooker aludió a cómo, al trabajar en Bandersnatch y notar que era un proyecto autónomo y de mucha demanda, la realización de más capítulos se le volvió imposible. "Tenía más sentido lanzarlo primero como algo único, y después el resto de las historias, porque en definitiva se complementan entre sí, y porque era lo que solíamos hacer en las viejas épocas. Era eso, o teníamos que hacer esperar aun más a la gente por seis capítulos", explicó el showrunner que el año pasado volvió a levantar varios premios Emmy, en ese caso por el primer capítulo de la cuarta temporada, el brillante "USS Callister". Disponible a partir del 5 de junio.

*HISTORIAS DE SAN FRANCISCO (miniserie)

Tales of the City, la saga de nueve novelas concebidas por el escritor Armistead Maupin, tiene una nueva adaptación en forma de miniserie, con Laura Linney y Olympia Dukakis retomando los roles de Mary Ann Singleton y Anna Madrigal, respectivamente. Recordemos que la saga de Maupin se lanzó en 1978 y causó un alto impacto por su mirada sobre un grupo de residentes de San Francisco, cuyas vidas están interconectadas. La adaptación que desembarca en Netflix afila su mirada LGBTQ gracias a la capitana del barco, Lauren Morelli, productora y guionista de Orange Is the New Black, serie que se despide el mes próximo. "Cuando leí los libros pensé que Armisted podía contar cien cosas al mismo tiempo y lo hacía bien. Este es el escape que necesitamos ahora mismo, lo necesitan los personajes, y la audiencia también lo merece. Mi idea era crear una espacio de seguridad donde todo pudiéramos desaparecer una hora a la vez", explicó Morelli sobre la miniserie que también cuenta con las actuaciones de Ellen Page, Murray Bartlett, Charlie Gross, y Charlie Barnett. Disponible a partir del 7 de junio.

*BILLIONS (cuarta temporada)

La serie de Showtime estrenada en 2016, creada por Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, que pone el foco en el mundo de las finanzas donde la traición es moneda corriente, probablemente sea uno de los dramas actuales más subvalorados. Si bien los giros argumentales - con la ambición siempre como tema de base - y la velocidad del relato son parte del atractivo, el punto más fuerte de la producción es la dinámica entre sus protagonistas, Bobby Axelrod ( Damian Lewis ), el astuto inversor de fondos de cobertura, y Chuck Rhoades ( Paul Giamatti), un fiscal que le pisará los talones. En esta cuarta temporada, Lewis adelantó que nos vamos a encontrar con una impensada alianza entre estas figuras antagónicas. "Billions trata sobre naturaleza de la transacción entre los ricos y poderosos en el mundo moderno, sobre cómo en las relaciones se hacen favores para obtener lo que cada parte necesita. Así que van a poder ver un drama jugoso con traiciones, a partir de la alianza que forman Chuck y Bobby, porque ambos se necesitan", detalló el ex Homeland. Disponible a partir del 8 de junio.

*DARK (segunda temporada)

En diciembre de 2017, Netflix estrenaba la primera temporada de Dark y la audiencia absorbió la historia como solo sucede con ciertas producciones de culto. El thriller de ciencia ficción alemán creado por Baran bo Odar y Jantje Friese fue comparado con Stranger Things por la temática de los mundos alternativos y por su anclaje en los códigos del género sci-fi, pero terminó erigiéndose como una obra mucho menos accesible, donde ninguna escena sobra, y donde somos constantemente interpelados a estar atentos a cada detalle que se nos muestra en ese mundo sombrío. En todo eso radica el magnetismo de la serie que finalmente está de regreso para responder muchos interrogantes que dejó la primera temporada, como los pormenores sel Apocalipsis del 2052, y el misterio que circunda a Noah (Mark Waschke). Disponible a partir del 21 de junio.

*GLEE (temporadas 1 a 6)

Cuando Glee se estrenó en FOX en 2009 fue un verdadero suceso. La primera temporada de la comedia musical de Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan fue un hit aclamado por la crítica que resignificó el término "nerd" y puso a los outsiders en el centro de los reflectores, como una forma de combatir los prejuicios y el bullying. Por otro lado, nadie se pudo resistir a escuchar las reversiones que hacían los integrantes de los New Directions de la secundaria apócrifa William McKinley de clásicos de la música, y con las voces de intérpretes que fueron una revelación, como el caso de la talentosísima Lea Michele. Glee concluyó en 2015 y dejó grandes actuaciones secundarias de Chris Colfer y Jane Lynch, entre muchas otras. Netflix subirá sus 6 temporadas a la plataforma (121 episodios), y es una buena oportunidad para recordar cómo fueron los primeros pasos de Murphy en la TV, donde luego triunfaría con American Crime Story, American Horror Story, Feud y Pose. Disponible a partir del 30 de junio.

